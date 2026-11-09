Mišič molči o tem, koliko je porabil za Laha, a je moral prodati stanovanje v Luciji

Laho je toliko obnovljen, da bi ga lahko kot plavajočo napravo pripeljali v Portorož. Ne bi smel pluti, v pristanišču pa bi lahko bil, če bi redno obnavljal spričevalo, da je z njegovim trupom vse v redu. FOTO: G.G. Mišič Leto dni po izplutju ladje Laho iz Portoroža potekajo priprave, da bi jo njen lastnik Gašpar Gašpar Mišič v sodelovanju s Fakulteto za pomorstvo vrnil na privez v Portorož. Župan Andrej Korenika in svetniki so za uresničitev tega načrta v prvem branju potrdili odlok o šolskem pristanišču pred čolnarno Fakultete za pomorstvo. Mišič pravi, da je Laho prestal vse inšpektorske preglede in da bo dobil ustrezna potrdila, ko bo klasifikacijskemu zavodu Rina predstavil potrdilo, da ima »plavajoča naprava« primeren privez. Ladjo, zgrajeno leta 1903, je pred razrezom za staro ...