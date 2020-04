Lafarge je odpadke prevzel le za določen čas

Trbovlje – Po zagotovilih direktorja trboveljskega Lafarge Cementa (LC) Pavla Marđonovića so skrbi Trboveljčanov, da v kamnolom Plesko vozijo prepovedane odpadke in z njimi sanirajo površine, odveč. V kamnolomu začasno hranijo predelan gradbeni material in zemljino s treh gradbenih projektov: s sanacije športnega igrišča trboveljske gimnazije, z nadgradnje železniškega odseka Laško–Rimske Toplice in z rušitvenih del Strojne tovarne Trbovlje.In kaj pomeni začasna shramba materiala? Pomeni, da lahko »ta oziroma tak material hranimo maksimalno tri leta,« je za Delo pojasnil Marđonović in zagotovil, da bo »v vsakem ...