FOTO:Lafarge mora opraviti presojo vplivov na okolje

Ljubljana – Lafarge Cement na trboveljski lokaciji ne more pričeti z mletjem, skladiščenjem in odpremo cementa, dokler ne opravi presoje vplivov na okolje in pridobi okoljevarstvenega soglasja (OVS). Tako je po dobrega po leta na Lafargeovo vlogo odgovoril Arso. Lafarge je v vlogi sicer navedel tako nizko zmogljivost mlina cementa, da zanjo ne bi potreboval ne presoje ne soglasja ...Direktor Lafargea Pavel Marđonović Arsovega sklepa ne more komentirati, je dejal za Delo, ker ga uradno še ni prejel. Zato tudi ni jasno, ali se bodo na sklep pritožili in koliko kasneje bodo lahko oživili svoje načrte – če jih bodo. Prvotno so ...