»Lahko.si mlad!«: ko neformalno učenje mladim odpre vrata v novo kariero

Vseslovenska kampanja Lahko.si, ki jo vodi Andragoški center Slovenije (ACS) in je namenjena spodbujanju radovednosti in učenja v vseh življenjskih obdobjih, letos posebno pozornost namenja mladim odraslim, ki iščejo svoje mesto in priložnost v družbi. V Centru Rog v Ljubljani je potekal dogodek »Lahko.si mlad!«, namenjen mladim med 15. in 29. letom starosti, ki trenutno niso vključeni v formalno izobraževanje.

Šolski sistem včasih spregleda mlade brez dokončane izobrazbe, ki imajo ustvarjalni potencial in potrebujejo kompetentne mentorje ter podporno okolje. Na ACS poudarjajo, da neformalno znanje lahko privede do kariernega preboja, zato želijo mladim prikazati, da je učenje – formalno ali neformalno – pot do večje samostojnosti in uspeha.