Ko pošiljke v mestnih središčih vse pogosteje prehitevajo pešce in kolesarje, se tiho vzpostavlja vprašanje, kdo bo v prihodnje dejanski »voznik« zadnjega kilometra dostave – človek ali algoritem. Tema ni obrobna tehnološka zanimivost, temveč konkreten odgovor na rast spletne trgovine in pritiske na prometno in podnebno politiko v mestih, kjer zadnji kilometer lahko predstavlja do 50 odstotkov logističnih stroškov.

V zadnjih mesecih Ljubljana s Pošto Slovenije preizkuša robotske dostavnike pri hitrosti pešca, Zagreb pa robotske taksije, in slovenski razvojni konzorcij želi testno okolje razširiti še na šest mest ter iz tega narediti evropsko razvojno nišo za avtonomno mobilnost. Kaj to pomeni za mestna jedra, lokalna podjetja in zakonodajo, kakšna tveganja se skrivajo za priročnostjo robotov ter ali lahko Slovenija namesto učenja Teslinih sistemov začne sistematično učiti svoja podjetja.