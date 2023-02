Skupina Laibach bo 31. marca nastopila v Kijevu, in sicer v dvorani Bel Etage Music Hall. Tako bodo prva tuja skupina, ki bo v Ukrajini v celoti nastopila v živo, odkar se je začela vojna.

Doslej so v Ukrajini koncertirali dvakrat, in sicer v Kijevu in Harkovu oktobra 1997 z albumom Jesus Christ Superstars ter leta 2013 znova v Harkovu. Leta 2015 so odmevno nastopili tudi v Severni Koreji.

Koncert bo v petek, 31. marca, v dvorani Bel Etage v Kijevu z začetkom ob 18. uri.

»Medtem ko bo preostala Evropa 9. maja v Liverpoolu slavila svojo idejo svobode in solidarnosti, Laibach Evrovizijo vrača v Ukrajino, kamor sodi in kjer se trenutno odvija edina prava vizija Evrope,« o prihajajočem koncertu pišejo v napovedi dogodka na facebooku.

Evrovizija je ime posebnega koncertnega programa legendarne slovenske zasedbe, ki bo ena prvih tujih skupin, ki bo v Kijevu izvedla celoten koncert od začetka vojne februarja 2022, še poudarjajo.

Poleg nekaterih svojih najbolj znanih skladb bodo izvedli tudi najnovejšo The Engine of Survival, ki še čaka na uradni izid.

S himnami in marševskimi ritmi, ki so jedro številnih njihovih skladb, se Laibach že dolgo primerja z vojaškimi orkestri, ustanovljenimi za ohranjanje visoke morale na bojišču, s tem koncertom v Kijevu pa bo skupina podprla Ukrajino in Ukrajince v njihovem boju proti ruski in vsaki drugi agresiji.

Laibach na včerajšnji otvoritveni slovesnosti v Planici. FOTO: Joe Klamar/AFP

Vsa sredstva, zbrana s prodajo vstopnic, bodo namenjena dobrodelnim organizacija in pomoči živalim v Ukrajini.