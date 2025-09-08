Lakoto bi lahko preprečili, če bi nam dovolili

V nadaljevanju preberite:

Evropska komisarka za enakost, pripravljenost in krizno upravljanje Hadja Lahbib, ki je v aktualni ekipi Ursule von der Leyen nasledila portfelj Janeza Lenarčiča, opozarja, da bodo številne vojne imele dolgoročne posledice, ne le tam, kjer divjajo, ampak bistveno širše, in to za več generacij. Z nekdanjo novinarko in belgijsko zunanjo ministrico, ki je v okviru Blejskega strateškega foruma sodelovala na panelu Premislek o večstranskem delovanju sredi kriz in omejitev, smo se pogovarjali o tem, da humanitarna katastrofa, zaradi katere beži 14 milijonov ljudi, ni deležna ustrezne pozornosti javnosti, pa tudi o diskriminaciji na evropskih tleh in o tem, kako mora EU graditi svoje odporne sisteme.