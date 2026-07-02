Lanska pozeba: kdo bo od vlade dobil denar

Vlada je na današnji seji izdala odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi lanske pozebe. Ocena škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe znaša 35,19 milijona evrov, za dodelitev finančne pomoči upravičencem, ki so utrpeli 100-odstotno škodo, pa bodo pristojni letos zagotovili 360.000 evrov.

Kot so po seji vlade pojasnili na ministrstvu za kmetijstvo, je odlok o finančni pomoči za odpravo posledic škode v kmetijstvu pripravljen na podlagi zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Ocena škode na trajnih nasadih zaradi posledic pozebe v letu 2025, ki jo je vlada obravnavala in potrdila na dopisni seji konec februarja, sicer znaša 35,2 milijona evrov.

Ko so spomnili na ministrstvu, je lanska pozeba prizadela 486 oškodovancev v 95 občinah in 2044,02 hektarja kmetijskih površin. Od tega je 100-odstotno škodo utrpelo 62 oškodovancev v 23 občinah na skupno 61,84 hektarja površin v višini 1,22 milijona evrov. Po pojasnilih ministrstva se finančna pomoč upravičencu za posamezni kmetijski pridelek dodeli v višini 30 odstotkov ocene neposredne škode.

Glede na podatke o 100-odstotni škodi in višini pomoči, ki znaša 30 odstotkov ocene neposredne škode, bo za dodelitev finančne pomoči upravičencem zaradi popolne škode letos zagotovljenih 360.000 evrov, so še navedli.