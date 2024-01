Lani rekordno leto po številu prenočitev, opazno več hrvaških turistov

Za slovenskim turizmom je uspešno leto. Lani je Slovenijo obiskalo skoraj 6,2 milijona turistov, kar je 5,5 odstotka več kot v letu 2022 in skoraj toliko kot pred epidemijo. Skupaj so ustvarili rekordnih 16,1 milijona prenočitev, torej 3,5 odstotka več kot lani in za dva odstotka več kot v turistično doslej najuspešnejšem letu 2019.

Kar tri četrtine gostov so lani predstavljali tujci, ki so prispevali 11,6 milijona prenočitev oziroma 15 odstotkov več kot leto prej. Največ tujih gostov je bilo iz Nemčije, Italije in Avstrije. Opazen je tudi velik porast števila gostov iz Hrvaške, saj jih je bilo za tretjino več kot leto prej.

S skoraj dvema milijonoma prihodov in petimi milijoni prenočitev so bile najbolj obiskane gorske občine, sledili so Ljubljana in obmorski kraji. Prav Ljubljana je bila s skoraj 85.000 gosti najbolj obiskana slovenska lokacija v decembru.

Domačini v Kranjsko Goro, tujci v Ljubljano

Domači turisti so decembra lani ustvarili 38 odstotkov vseh prenočitev. Njihovih prihodov je bilo 113.000, prenočitev pa 302.000 ali za odstotek več kot v istem mesecu leto prej. Največkrat so prenočili v občinah Kranjska Gora, Piran in Podčetrtek. V prvi so decembra našteli več kot desetino vseh domačih prenočitev v tej občini v letu 2023.

Tuji turisti so ustvarili 216.000 prihodov in skoraj 493.000 prenočitev ali za 14 odstotkov več kot pred letom dni. Največ njihovih prenočitev so našteli v Ljubljani – skoraj tretjino vseh –, na Bledu in v Kranjski Gori.