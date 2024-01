Lapsus ali zavajanje ministrice za pravosodje?

Ministrica za pravosodje Dominika Švarc Pipan je ob robu seje vlade dejala, da je ministrstvo v zvezi z domnevnimi nepravilnostmi glede nakupa prostorov na Litijski cesti v Ljubljani sprejelo več ukrepov, med drugim izvajajo notranjo revizijo.

Dejala je, da trenutno ne razmišlja o odstopu in za zdaj uživa podporo predsednika vlade Roberta Goloba.

Med drugim je še povedala, da je državno odvetništvo ob svojem prvem pregledu dokumentacije izrazilo uvodno mnenje, da nakup ni bil negospodaren z vidika cene prostorov.

Na odvetništvu so njeno izjavo popravili.

»Državno odvetništvo pojasnjuje, da je na sestanku z ministrstvom za pravosodje, na katerem je tekel pogovor o možnih rešitvah predmetne zadeve, podalo svoje poglede, predloge in stališča o zadevi, vendar pa uradnega mnenja ni izdalo. Za podajo mnenja o gospodarnosti nakupa nepremičnine državno odvetništvo tudi ni pristojno, saj mora ta poleg verodostojne ocene vrednosti med drugim vsebovati oceno primernosti nakupa glede na potrebe kupca in namen, za katerega se bo objekt uporabljal, alternative, ki so na voljo ipd., to pa so vprašanja, ki ne sodijo v pristojnost državnega odvetništva in za takšno mnenje državno odvetništvo od ministrstva za pravosodje tudi ni bilo zaprošeno. Državno odvetništvo je v pogovorih z ministrstvom za pravosodje izpostavilo, da je potrebno najprej pridobiti verodostojno oceno velikosti in vrednosti nepremičnine in da do tedaj ni mogoče izključiti možnosti, da je bila vrednost nepremičnine v pogodbi ocenjena realno.

Državno odvetništvo od ministrstva za pravosodje ni bilo zaprošeno za mnenje in tudi zanj ni pristojno.

Na kasnejšem sestanku s predstavniki prodajalca je bilo dogovorjeno, da državno odvetništvo, ki je samostojen in avtonomen državni organ, izbere in predlaga ministrstvu za pravosodje strokovnjake z ustreznimi referencami za izvedbo nove izmere in nove cenitve predmetne poslovne stavbe. Dogovorjeno je bilo še, da izmero plača prodajalec, cenitev pa kupec.

V zvezi s postopkom nakupa poslovne stavbe je državno odvetništvo nemudoma po prejemu pogodbe vložilo predlog za vpis predznambe pridobitve lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki je že vpisana,« so odgovorili na naše preverjanje ministričine izjave.