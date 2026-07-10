V Laškem konec tedna v znamenju cvetja in piva

V Laškem bo od danes do nedelje potekal 61. festival Pivo in cvetje. Tudi letos bo z glasbenim in spremljevalnim programom, katerega del se je že odvil, povezal glasbo, kulturo, tradicijo in zabavo za vse generacije. Piko na i poletnemu festivalskemu vzdušju v mestu ob Savinji dodajajo cvetlični aranžmaji, poudarjajo organizatorji.

Dve razstavi

Na občinskem dvorišču v Laškem je bilo praznično že v četrtek zvečer, ko je potekal dan Laščanov. Prav tako v četrtek so med drugim odprli dve razstavi, v Muzeju Laško razstavo o pivu, v stavbi na Trgu svobode pa razstavo Anton Aškerc in Laški zbiratelji. Ta obiskovalcem ponuja vpogled v dediščino enega najpomembnejših slovenskih pesnikov, hkrati pa predstavlja dragocene zbirke in predmete, ki jih ohranjajo laški zbiratelji. Obe razstavi bosta na ogled do nedelje, sicer pa bodo v času festivala na ogled tudi nekatere druge razstave.

Glasbeno najbolj obarvana bosta današnji in sobotni večer. Poleg več uveljavljenih glasbenih imen je največja novost letošnje izvedbe projekt Laško glasbeni poligon, namenjen mladim in perspektivnim glasbenikom iz Slovenije. V prvem tovrstnem izboru se je skupaj za nastop v Laškem potegovalo več kot 150 izvajalcev, na koncu so se med finaliste uvrstili Dunja Vrhovnik, Paul Grem, Yan Baray, Mario Veliki, Patrik Prelec ter skupine Cherry Falavoured, Mint in Dedka na svobodi.

FOTO: Brane Piano

Festival letos ne presega le meja občine, pač pa tudi države, saj bo njihova tradicionalna nedeljska poroka, ki poteka po starih šegah in navadah, prvič mednarodna. Nevesta bo sicer Slovenka, ki pa si bo zvestobo prisegla z ženinom z Nizozemske. Tradicionalno se v nedeljo festival zaključi s parado in zaključnim festivalom »plehmuzik«.

Poskrbeli so tudi za najmlajše. Zanje bo ponovno zaživela Mavrična dežela, kjer bodo otroci lahko danes in v soboto popoldne preživeli v igri, ustvarjanju in druženju. Na voljo bodo ustvarjalne delavnice in različne aktivnosti, ki jih pripravlja Društvo Stripoholik Celje. Za najbolj aktivne bodo na voljo napihljiva igrala, v svet domišljije pa bodo lahko vstopili v lesenem gradu Kavarnice Park.

Eno od glasbenih odrov je pri cerkvi sv. Martina. FOTO: Brane Piano

Možnost kampiranja

Tudi letos je za obiskovalce, ki želijo festival »živeti od prvega do zadnjega trenutka«, odprt festivalski kamp Jagoče. Odpira se danes opoldne in zapira v nedeljo opoldne, uporabniki kampa pa ob prihodu in prijavi na recepciji prejmejo posebno zapestnico.