Lastnici koroške kmetije prepoved reje goveda, odvzeli ji bodo certifikat

Po odkritju osem poginulih goved in 14 živih živali v zelo slabih higienskih razmerah na kmetiji v naselju Podgora nad Kotljami je inšpekcija uprave za varno hrano lastnici kmetije – šlo naj bi za Katarino Valentar – izdala prepoved imetja goveda na kmetiji. Zaradi številnih ugotovljenih nepravilnosti je stekel tudi postopek za odvzem certifikata za ekološko rejo. Sum mučenja živali na kmetiji preverja tudi policija.

Ugotovitve nadzora veterinarskih in kmetijskih inšpektorjev sta predstavila direktor inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Branko Podpečan ter direktor inšpekcije za kmetijstvo na inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo Primož Marolt.

V soboto, 11. marca, je uradni veterinar opravil nadzor na kmetiji v vasi Podgora pri Kotljah na podlagi suma zanemarjanja živali. Pri nadzoru je ugotovil, da je v hlevu in pred njim osem poginulih živali. Trupla so bila v različnih fazah razpadanja, od najstarejšega so ostale samo kosti, je povedal Podpečan.

V hlevu debeli nanosi gnoja, brez pitne vode in krme

Preostalih 14 živali je bilo v slabem rejnem stanju, vendar ne življenjsko ogroženih. Uradni veterinar je zanje odredil zagotovitev pitne vode, krme in suhega ležišča. V hlevu so bile zelo slabe higienske razmere: debeli nanosi gnoja, pomešani z gnojnico. Pitne vode in krme v času pregleda ni bilo. Večina živali tudi ni bilo označenih z ušesno značko, kar pomeni, da niso bile registrirane.

Uradni veterinar je odredil odvoz kadavrov in njihovo raztelešenje za ugotovitev vzroka pogina. Pisnega izvida patologa še ni, po prvih informacijah pa je v kapici našel ostanke plastike oziroma folije. Eden od možnih vzrokov je, da so krave jedle ovojno folijo bal silaže, kar je povzročilo zamašitev kapice in prebiralnika ter oviranje prehoda hrane skozi prebavila in pogin zaradi izstradanja ali zastrupitve, je pojasnil Podpečan. Patolog bo ocenil tudi starost kadavrov, na podlagi katere bo mogoče ugotoviti, koliko časa so bile takšne razmere na kmetiji.

V nadaljevanju se je uradni veterinar odločil, da bo tudi za preostale živali odredil odvzem. Zaradi težke dostopnosti in razmočenosti terena odvzem in nakladanje živali poteka šele danes. Uradni veterinar bo preveril, v kakšnem stanju so živali, na podlagi tega bo odredil, kaj z njimi. Ena možnost je namestitev v drug hlev, druga neposredni zakol. V vsakem primeru pa zakon o zaščiti živali narekuje, da je živali v takšnih primerih treba prodati, je pojasnil Podpečan.

Policija preverja sum mučenja živali

Dodal je, da je uradni veterinar tisti, ki se bo odločil, ali bo nosilko kmetijskega gospodarstva zaradi kršitev kaznoval v prekrškovnem postopku ali pa bo naznanil kaznivo dejanje tožilstvu. To bo storil po tem, ko bo zbral vse dokaze.

Za nezagotovitev ustreznih pogojev reje je za fizično osebo predvidena kazen od 200 do 400 evrov. Za krmljenje s snovmi, ki lahko povzročijo poškodbe, trpljenje ali pogin, pa je za vsako žival kazen od 1000 do 1200 evrov.

Obstoj suma kaznivega dejanja mučenja živali na tej kmetiji preverjajo tudi koroški policisti s Policijske postaje Ravne na Koroškem. Za hudo mučenje živali je predvidena kazen od enega do treh let zapora.

Večina živali neoznačenih

Primož Marolt je predstavil ukrepe kmetijske inšpekcije. Njihova inšpektorica je izvedla nadzor na kmetiji 24. novembra lani. Ugotovila je, da je 19 od 22 govedi popolnoma neoznačenih, tri pa delno. Tudi dve nedavno rojeni teleti nista bili označeni.

Naslednji dan je inšpektorica izdala ureditveno odločbo, da mora stranka do prvega januarja letos živali oštevilčiti, kar ni bilo narejeno. Inšpektorica je uvedla prekrškovni postopek po zakonu o živinoreji.

Desetega marca, dan preden je veterinarska inšpekcija ukrepala na kmetiji, je kmetijska inšpekcija spet opravila pregled kmetije, pri katerem je našla poginjeno žival. Poklicala je na številko 112, od koder se je ta informacija prenesla tudi na veterinarsko inšpekcijo. Postopek še ni zaključen. Vse bo odvisno od tega, v kolikšnem času bodo živali odstranjene s kmetije, je dejal Marolt.