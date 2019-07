Lastnik gospodarsko sodišče "meče na cesto"

Ljubljana - Gospodarski oddelek ljubljanskega okrožnega sodišča, ki ima prostore na Miklošičevi cesti, se bo moral v letu dni izseliti, saj je Delavska hranilnica kot najemodajalec sklenila prekiniti najemno pogodbo. Predsednik vrhnovnega sodišča Damijan Florjančič je zato pisal predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ga pozval k trajnejši rešitvi prostorske stiske ljubljanskih sodišč.



Predsednika vlade je seznanil z dejstvom, da je najemodajalec odpovedal najemno pogodbo za prostor, v katerem deluje oddelek za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani. Predsednik Florjančič zato premierju Šarcu predlaga, da se s skupnimi močmi čim prej poišče trajna rešitev prostorskih problemov sodstva na območju Ljubljane, in sicer z zagotovitvijo nove sodne stavbe za prvostopenjska sodišča.

Delujejo na osemnajstih lokacijah

Vrhovno sodišče nenehno opozarja na neustreznost prostorskih pogojev za delo sodišč, še posebej v Ljubljani, kjer sodišča poslujejo kar na osemnajstih različnih lokacijah, večinoma v najetih prostorih. V zvezi s tem je predsednik Florjančič v dopisu premierju Šarcu izpostavil, da neustrezni prostorski pogoji vplivajo tako na ugled in spoštovanje slovenskega sodstva in s tem celotne države kot tudi na kakovostno in učinkovito delovanje pravne države.



"Verjamem in prepričan sem, da boste storili vse, kar je v vaši moči, da bosta slovenska vlada in pristojno Ministrstvo za pravosodje odgovorno poskrbela, da se prostorski problem slovenskih sodišč in še posebej sodišč v Ljubljani, z zagotovitvijo nove sodne stavbe za prvostopenjska sodišča, ustrezno in v najkrajšem možnem času reši. V vmesnem času pa vas pozivam, da v okviru pristojnosti vlade zagotovite Ministrstvu za pravosodje potrebna sredstva za pridobitev prostorov za poslovanje oddelka za gospodarsko sodstvo Okrožnega sodišča v Ljubljani," je med drugim v pismu zapisal predsednik Florjančič.