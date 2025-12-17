Lastnik hostlov na Gorenjskem kričal na temnopolto turistko in jo nagnal

Lastnik dveh hostlov na Gorenjskem je temnopolto švicarsko turistko nagnal iz nastanitve zaradi barve njene polti, so sporočili iz urada zagovornika načela enakosti.

Švicarska državljanka je imela pri ponudniku rezervacijo sobe, ki jo je plačala vnaprej. Ob prihodu ji je lastnik zaračunal dodaten strošek gostovanja, češ da je prestara za bivanje v njegovem hostlu. V njegovih pogojih poslovanja je sicer določena le spodnja starostna meja, in sicer 18 let. Moški je stranki nato dejal, naj pobere svoje stvari, in jo odpeljal v njegov drugi hostel, ki da starostnih omejitev nima.

V drugem hostlu je morala turistka ponovno rezervirati in plačati nastanitev, a je bila njena rezervacija kasneje zavrnjena, čeprav je imela na računu dovolj sredstev za plačilo storitve. Lastnik hostla jo je nagnal tudi iz druge nastanitve. Švicarkine torbe je kljub pozni uri odnesel iz stavbe in pri tem kričal, da pri njem nikoli ne bo dobrodošla, ker je temnopolta in se neprimerno vede.

Turistka je obvestila policijo in se obrnila na zagovornika načela enakosti, ki je ugotovil diskriminacijo in potrdil navedbe turistke. Na podlagi policijskega zapisnika je ugotovil, da je lastnik pogoje poslovanja prvega hostla spremenil naknadno in v njih šele po spornem dogodku določil tudi zgornjo starostno mejo gostov, ki jim še nudi storitev, so še sporočili z urada.

Turistka je med drugim dokazala tudi, da je bila rezervacija nastanitve v drugem hostlu istega lastnika izvedena takoj in da je imela na računu tudi dovolj sredstev za plačilo storitve, torej je rezervacijo onemogočil sam lastnik. Lastnik hostlov se je odločil, da v postopku ne bo predstavil svoje različice dogodka.

Zagovornik je na podlagi preiskave ugotovil, da je lastnik hostlov neposredno diskriminiral in nadlegoval švicarsko turistko zaradi njene polti, ko ji je onemogočil koriščenje storitev, ki morajo biti javnosti na voljo ne glede na njihove osebne okoliščine, kot je barva kože.