Latinska Amerika odslej z več kot 5 milijoni okužb

7.15 Latinskoameriški regiji po številu okužb sledi Severna Amerika



Po Reutersovih navedbah je latinskoameriška regija presegla pet milijonov potrjenih okužb s koronavirusom. V regiji, kjer živi 640 milijonov ljudi (od tega po podatkih ZN več kot 100 milijonov v slumih), kar predstavlja 8 odstotkov svetovnega prebivalstva, so tako zabeležili slabo tretjino vseh okužb s koronavirusom na svetu. Regija je petmilijonto okužbo dosegla po tem, ko so iz Kolumbije poročali o rekordnih 11.470 novih primerih. Skupno število smrtnih žrtev v Latinski Ameriki je preseglo 200.000, pri čemer po številu smrti med okuženimi prednjačita približno 210-milijonska Brazilija (96.000) in 126-milijonska Mehika (48.000). Latinskoameriški regiji po številu okužb sledi severnoameriška s 4,8 milijoni potrjenih primerov.



7.00 Spoštovanje izolacijskih ukrepov bodo v zvezni državi Vicotira izvajali člani vojske



V avstralski zvezni državi Victoria so napovedali, da bodo za izvrševanje izolacijskih ukrepov skrbeli pripadniki vojske, navaja Reuters. Ukrep prihaja zaradi nespoštovanja karantenskih odločb; na lokaciji izolacije se v času nadzora pristojnih namreč ni nahajala skoraj tretjina oseb. Za kršitelje izolacijskih ukrepov so predvidene globe v višini 14.250 ameriških dolarjev. Zaradi naraščanja novih okužb – iz Vicotrije danes poročajo o 439 novih primerih – so v tej avstralski zvezni državi že uvedli nočno policijsko uro ter omejili premikanje in obratovanje lokalne ekonomije. Avstralija je sicer skupno potrdila približno 19.000 okužb z novim koronavirusom.