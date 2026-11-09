Laži v političnih oglasih: kdo bo potegnil črto, preden bo prepozno?

Politično oglaševanje je vse bolj prepleteno z zavajajočimi trditvami, osebnimi diskreditacijami in tudi umetno ustvarjenimi posnetki. Evropska pravila urejajo predvsem transparentnost oglasov, ne pa resničnosti njihovih vsebin. Slovenska oglaševalska zbornica zato poziva državo k vzpostavitvi neodvisnega nadzornega mehanizma, vendar konkretnega modela še ni na mizi. Kaj se zgodi, ko politična stranka v oglasu nasprotniku pripiše izjavo, ki je nikoli ni izrekel, objavi manipuliran posnetek ali ga obtoži dejanja, za katero nima dokazov? Kdo lahko ukrepa, kako hitro in predvsem ali lahko doseže umik oglasa še pred glasovanjem? Na problem opozarja Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ), ki je 21. septembra pristojne državne institucije pozvala k sistemski ureditvi področja. Kot pravi ...