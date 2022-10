Lažje bom postal predsednik kot razumel dve najstnici

V nadaljevanju preberite:

Slovenija sedi na nafti, a se tega premalo zaveda. Les je slovenska nafta in prav njegova izraba Kočevju omogoča, da so iz vseh javnih stavb izločili kotle na kurilno olje, gospodinjstva pa bodo to zimo za ogrevanje plačevala bistveno manj kot kjerkoli drugje v Sloveniji, je ponosen Vladimir Prebilič, nepoklicni župan občine Kočevje, ki je po površini največja v Sloveniji.

Prebilič tokrat kandidira za predsednika in to, da nima podpore strank, vidi kot svojo veliko prednost in ne slabost.

Vladimir Prebilič ima te dni povsem natrpane urnike, v petek je dan začel v domačem Kočevju z odprtjem državnega tekmovanja gozdnih delavcev Slovenije. Zavedanje o bogastvu, ki ga prinaša les, se po desetletjih zanemarjanja te panoge vrača v družbo, ugotavlja Prebilič, ki je nepoklicni župan Kočevja že 12 let in mu je svojo občino s politiko, ki se ne dovoli ujeti v levo/desne vzorce, iz nekakšnega slepega čreva države uspelo spremeniti v kraj, kamor se je vrnilo upanje v lepši jutri.

Pomembno vlogo pri preporodu igra naložba japonskega izdelovalca robotov Yaskawa, ki je izbral Kočevje kot prvo lokacijo v Evropi za proizvodnjo robotov.