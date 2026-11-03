Lažje do javnih sredstev za dostopna stanovanja

Dostop do javnih sredstev za zagotavljanje javnih najemnih stanovanj bo odslej lažji. Vlada je namreč po skrajšanem postopku v obravnavo državnemu zboru poslala predlog novele stanovanjskega zakona. Predlog zagotavlja usklajenost sofinanciranja gradnje javnih najemnih in javnih najemnih oskrbovanih stanovanj s pravili Evropske unije o državnih pomočeh ter podaljšuje rok za uskladitev poslovanja neprofitnih stanovanjskih organizacij do konca prihodnjega leta. Ne le v Sloveniji, ampak po vsej Evropski uniji, prebivalci zaradi rasti cen nepremičnin in najemnin vse težje najdejo primerno stanovanje, ki bi bilo cenovno dostopno. To je prepoznala tudi evropska komisija, ki je lani zato sprejela akt o zagotavljanju dostopnih stanovanj, njihovo gradnjo in prenovo pa sklenila financirati tudi z ...