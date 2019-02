Lažje do mednarodnega vozniškega dovoljenja

Občasne tehnične težave

Mednarodno vozniško dovoljenje

Je prevod nacionalnega vozniškega dovoljenja in je dokument, ki ga priznava Organizacija združenih narodov. Sprejemajo ga v skoraj 120 državah sveta. V nekaterih državah je obvezen, za mnoge pa priporočljiv dokument (v nekaterih državah le za določene narodnosti). Vsekakor pa je MVD povsod v tujini dokument, ki pomaga vozniku ob policijskih kontrolah, prometnih prekrških in prometnih nesrečah, saj lahko olajša in pospeši formalnosti. Vozniki morajo imeti v tujini poleg MVD vselej s seboj tudi nacionalno vozniško dovoljenje.

Vozniki s slovenskim vozniškim dovoljenjem potrebujejo MVD zlasti za najem vozila, če potujejo v neevropskih državah.

Ljubljana – Za pridobitev mednarodnega vozniškega dovoljenja (MVD) ni več treba obiskati upravne enote, ampak le še AMZS . Ta po novem lahko sama vpogleda v evidenco vozniških dovoljenj, zato na AMZS ni več treba prinašati papirnatih potrdil z upravnih enot.Državljani so morali doslej na upravni enoti pridobiti fizično potrdilo in ga še isti dan dostaviti na AMZS, po novem pa AMZS sam vpogleda v evidenco vozniških dovoljenj in tako državljanom ni več treba prinašati papirnatih potrdil. Postopek je s tem bolj enostaven tako za državljane kot tudi za upravne enote in AMZS.Vsebinski skrbnik procesa in evidence vozniških dovoljenj je ministrstvo za infrastrukturo, ki uporablja modul za varno in zanesljivo distribucijo podatkov. Gre za prvi in vzorčni primer, da zunanja institucija zajema podatke iz uradnih državnih registrov.Neposredno preverjanje veljavnosti vozniškega dovoljenja prek ministrstva za javno upravo je pri AMZS še v poskusnem obdobju. Medtem lahko občasno nastanejo tehnične težave, zato je v takšnih primerih še vedno treba pridobiti potrdilo osebno na upravni enoti ali prek izdajnega mesta mednarodnega vozniškega dovoljenja, postopek je enak kot prej.Vsebinski skrbnik procesa in evidence vozniških dovoljenj je ministrstvo za infrastrukturo, ki uporablja skupni gradnik IO-modul za varno in zanesljivo distribucijo podatkov, do katerih AMZS dostopa prek skupnega gradnika Pladenj kotzanesljivega in zmogljivega komunikacijskega kanala. Gre za prvi in vzorčni primer, da zunanja institucija zajema podatke iz uradnih državnih registrov.Skupni gradniki za elektronsko izmenjavo podatkov: predstavitveni video