Tujci: Manj ur učenja slovenščine, a nujna višja raven znanja jezika

Koalicija je v državnem zboru, na ogorčenje opozicije in nevladnih organizacij, preprečila obravnavo posledic uveljavitve predlogov tujske zakonodaje, ker naj še ne bi bila znana njena dokončna vsebina. Besedilo novele zakona o tujcih, ki zaostruje jezikovne pogoje za pridobitev bivalnih dovoljenj in zvišuje dohodkovni cenzus za združitev družine, še čaka na potrditev na vladi. Ni še znano, kdaj bo na dnevnem redu, je pa v vladnem gradivu nekaj sprememb v primerjavi z izvirnim predlogom. Zahteva opozicije, da bi na ravni pristojnih odborov pretresali negativne vplive sprememb zakonov na področju dela tujcev na njihovo dostojanstvo, integracijo, trg dela in razvoj slovenskega gospodarstva, je pri vladajoči večini naletela na gluha ušesa. V poslanskih skupinah Gibanja Svoboda, Levice in SD ...