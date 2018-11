Lažne novice in zvijače predvolilnega Pirana 

Portorož - Oblast v piranski občini je očitno tako sladka, da mnogi v predvolilni kampanji ne izbirajo sredstev. Najbolj je na udaru stranka SD. Raziskovali smo, koliko držijo govorice, da člani stranke SD prijavljajo slamnate volilce in da je samo v Hotelu Marko prijavljenih do 100 novih fiktivnih »stalnih« prebivalcev, da člani stranke SD kupujejo volilne glasove po 100 evrov in da po svoje krojijo predvolilna soočenja. Nič od tega nismo uspeli pri iskanju resnice potrditi.V Piranski občini je na včeraj pridobljenem volilnem seznamu 15.146 volilnih upravičencev, pred 4 leti jih je bilo 15.304, torej jih je letos 158 ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.