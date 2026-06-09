Ko podkast Boruta Pahorja z Boscarolom vabi k prevarantski investiciji

Evropske potrošniške organizacije so pri evropski komisiji že prejšnji mesec vložile pritožbo proti družbam Meta (facebook in instagram), Tiktok in Google zaradi nezadostne zaščite potrošnikov pred finančnimi prevarami. Zaradi kombinacije računalniških algoritmov in umetne inteligence je nevarnosti prevar na spletu vse več.

Danes je celjska policija sporočila, da je neznanec pretental občanko za 15.000 evrov, da je – pod pretvezo izplačila dobička iz poslovanja s kriptovalutami – naložila aplikacijo in mu poslala fotografijo svoje bančne kartice. Taki dogodki so ponavadi zaključek več mesecev trajajočih prevar, na katere ljudje naletijo tudi na družbenih omrežjih in googlu, kjer so plačljivi oglasi na vrhu zadetkov ob iskanju. Na družbenih omrežjih gre bodisi za oglase bodisi za objave z majhnih računov, prek katerih z enim klikom žrtve pristanejo na drugi spletni strani zunaj družbenega omrežja.