Lažnivci, bruhanje in tretje jajc

V nadaljevanju preberite:

Že včerajšnja razprava v parlamentu je nakazala, kaj lahko pričakujemo v državnem zboru do konca aktualnega sklica - zaostrovanje retorite, udarce pod pas in žaljivke ter poskuse opozicije, da zavre načrte, ki jih ima pred seboj do aprilskih volitev koalicija. Razpravo o interpelaciji so nekateri videli kot 17-urno mlatenje prazne slabe, nekaterim je šlo ob njej menda celo na bruhanje.