Lažno preverjanje zavarovanj: ZPS opozarja potrošnike na previdnost

Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) opozarja, da so v zadnjih dneh prejeli več obvestil o zavarovalniških zastopnikih, ki se pri obiskih na domovih potrošnikov lažno predstavljajo kot njihovi sodelavci.

Zastopniki menda ljudem zatrjujejo, da so na pobudo ZPS prišli preverit njihova zavarovanja, kar pa po zagotovilih organizacije nikakor ne drži. »ZPS nikoli ne pošilja zavarovalniških zastopnikov na domove potrošnikov. Gre za zavajajočo prakso, ki lahko ustvari vtis, da sodelujemo z določenimi ponudniki, česar nikoli ne počnemo,« poudarjajo.

Zakaj so takšne prakse nevarne, preberite tukaj.

Previdno pri nenapovedanih obiskih

Potrošnike zato opozarjajo, naj bodo ob tovrstnih obiskih posebej previdni. Če vas kdo obišče na domu in se pri tem sklicuje na ZPS, gre za napačno in zavajajočo informacijo.

Organizacija svetuje, naj ljudje v takih primerih:

zahtevajo identifikacijo zastopnika in jo preverijo,

ne podpisujejo dokumentov brez premisleka,

ne posredujejo osebnih podatkov,

o sumljivih praksah obvestijo Tržni inšpektorat RS ter o zlorabi imena tudi ZPS.

ZPS potrošnike poziva, naj bodo pozorni na sumljive prakse, jih prijavijo in tako prispevajo k večji zaščiti vseh.

Neodvisna organizacija

Na ZPS poudarjajo, da delujejo kot neodvisna potrošniška organizacija, ki skrbi za zaščito ljudi in transparentnost na trgu. Prav zato odločno zavračajo vsakršno zlorabo njihovega imena za komercialne namene.

Kot poudarjajo, je njihova naloga, da potrošnikom stojijo ob strani in jim pomagajo do boljših odločitev. Zavajanje z lažnim sklicevanjem na ZPS pa je praksa, ki ogroža potrošnike in ustvarja nezaupanje, še pojasnjujejo.

ZPS pri tem znova poziva vse, ki bi se znašli v podobni situaciji, naj bodo previdni, ob morebitnih sumih pa naj se obrnejo na pristojne institucije.