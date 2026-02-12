  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Le 15 odstotkov gradiv ustreza novim načrtom, sistem nepripravljen na reformo

    GZS pozvala vlado, naj ustavi sprejetje ukrepov, dokler ne bo učbeniška politika zares premišljena ter usklajena s stroko in učitelji
    S tem ko država določa, katere vrste učnih gradiv so dovoljene in katere ne, posega v pedagoško svobodo učiteljev, menijo v GZS. FOTO: Leon Vidic
    A. Zu.
    12. 2. 2026 | 09:15
    Napovedane spremembe učbeniške politike ob uvajanju novih učnih načrtov pomenijo resno poslabšanje kakovosti učenja in poučevanja. Predvideni ukrepi zmanjšujejo strokovno avtonomijo učiteljev in bodo dolgoročno škodovali razvojnemu potencialu države, opozarjajo na Zbornici knjižnih založnikov in knjigotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (GZS).

    Več dela za učitelje, manj stroškov za starše

    Osnutek smernic za potrjevanje učnih gradiv – ta že sam po sebi predstavlja poseg v strokovno presojo učiteljev, saj bo odločilno vplival na to, katera gradiva bodo pri pouku dovoljena – sploh še ni bil predmet širše strokovne razprave, je na tiskovni konferenci povedala generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Posebno problematično se ji zdi, da po podatkih zavoda za šolstvo le približno 15 odstotkov sedanjih učnih gradiv ustreza novim učnim načrtom, ki jih bo treba v šolah uporabljati že septembra. To pomeni, da bo šolski sistem vstopil v naslednje šolsko leto zelo nepripravljen – brez ustreznih učnih gradiv. »Če želimo razmišljati dolgoročno, moramo reforme izvajati premišljeno in pregledno. Sedanji pristop žal kaže ravno nasprotno,« meni Nahtigalova

    Osnutek smernic za potrjevanje učnih gradiv sploh še ni bil predmet širše strokovne razprave, poudarja generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. FOTO: Leon Vidic
    Evropski in svetovni zgledi

    Slovensko razpravo je v širši evropski kontekst umestila Helga Holtkamp, izvršna direktorica Evropskega združenja šolskih založnikov (EEPG). Opozorila je, da v državah z najboljšimi rezultati v mednarodnih primerjavah znanja ministrstva določajo cilje izobraževanja, ne pa tudi konkretnih pedagoških poti in orodij, med katere sodijo učbeniki, delovni zvezki ali delovni učbeniki.

    Poudarila je, da omejevanje nabora učnih gradiv in učiteljeve izbire ne izboljšuje kakovosti, ampak povečuje breme učiteljev, vodi v povečanje neenakosti med šolami in slabi podporo učencev s posebnimi potrebami. Dodala je, da razprava v Evropi ne poteka o zmanjševanju uporabe delovnih zvezkov, ampak o zagotavljanju pravičnega dostopa do njih.

    Omejevanje nabora učnih gradiv in učiteljeve izbire ne izboljšuje kakovosti, ampak povečuje breme učiteljev, vodi v povečanje neenakosti med šolami in slabi podporo učencev s posebnimi potrebami, opozarja Helga Holtkamp, izvršna direktorica Evropskega združenja šolskih založnikov. Slika je simbolična. FOTO: Igor Zaplatil
    Z globalnega vidika je razmere pojasnila Gvanca Jobava, predsednica Mednarodnega združenja založnikov (IPA). Opozorila je, da trenutek, ko država določa, katere vrste učnih gradiv so dovoljene in katere ne, presega okvir izobraževalnih politik, znanih iz primerljivih držav. S tem posega v pedagoško svobodo učiteljev. Po njenem mnenju je problematičen tudi odnos ministrstva za šolstvo do ustvarjalcev učnih gradiv oziroma založb, o katerih pravi, da so med najdragocenejšimi partnerji šolskih ministrstev, ki skupaj z ministrstvom in učitelji zagotavljajo učinkovito izvajanje učnega načrta ter učiteljem ponudijo najboljšo izbiro gradiv za različne potrebe njihovih učencev.

    image_alt
    Strokovni svet praviloma nima vpogleda v učna gradiva, o katerih odloča

    Na gospodarski zbornici so vlado pozvali, naj ustavi sprejetje ukrepov, dokler ne bo učbeniška politika zares premišljena, usklajena s stroko in učitelji ter z uveljavljeno evropsko in mednarodno prakso.

