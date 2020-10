Le devet obdukcij pri 150 umrlih

Ljubljana – V priporočili za ravnanje z umrlimi s covidom-19 je obdukcija odsvetovana. Zato so se že razvile teorije zarote, češ da obdukcij v teh primerih ne opravljajo, da se ne bi izkazalo, da virus ni nevaren in so bolniki umrli zaradi česa drugega. A vzroki, zakaj je obdukcij malo, so povsem drugačni.Na Inštitutu za patologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani so do zdaj opravili devet obdukcij okuženih s covidom-19, ki so umrli v bolnišnici. Med njimi sta bili dve ženski in sedem moških, stari so bili od 48 do 85 let.Za sedem obduciranih – zadnja dva primera obdukcije sta bila pred kratkim, zato dokončni podatki ...