Le odhod Zdravka Počivalška daje SMC še nekaj upanja

Leto dni je minilo, odkar je 20. septembra lani Zdravko Počivalšek prevzel vodenje stranke SMC iz rok ustanovitelja Mira Cerarja. Ta je medtem razočaran izstopil iz stranke, odšlo je tudi nekaj drugih znanih imen. SMC je od takrat izgubila dva poslanca, stranka se sesuva na terenu, kjer jo zapuščajo številni člani ali pa so povsem pasivizirani.Je torej čas, da se Zdravko Počivalšek poslovi? V delu strankine interne javnosti je slišati ocene, da bi bilo to nujno oziroma dobrodošlo, zakrožilo je tudi ime potencialnega naslednika. Bo torej programski kongres, ki so ga napovedali v SMC, tudi volilni?»Kot predsednik SMC se od ...