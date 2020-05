Le polovica upravičencev že oddala zahtevke za dodatke

Ljubljana – Pričakovanja so bila velika in je za marsikoga zdaj tudi razočaranje precejšnje – zaposleni v javnem sektorju naj bi bili v času epidemije upravičeni do dveh dodatkov, ki bi lahko tistim v »prvih bojnih vrstah« prinesla celo do 100 odstotkov urne postavke več kot delo v običajnih razmerah. Denar zagotavlja proračun, a se očitno marsikje zapleta. Na ministrstvu za javno upravo pa zagotavljajo, da bodo vsi, ki si to zaslužijo, dodatke dobili, če jih še niso, pa s poračunom.Zaposlenim v javnem sektorju za delo v rizičnih razmerah po kolektivni pogodbi (KPJS) pripada dodatek v višini 65 odstotkov urne postavke ...