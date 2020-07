V centru starejših Pristan okuženih že 15 stanovalcev in zaposlenih

Prof. dr. Bojana Beović. FOTO: Blaž Samec/Delo

Popolna zapora meje »preventiva« pred vdori okužb iz Hrvaške

Pomanjkljiv nadzor nad posamezniki v karanteni

V soboto so ob 716 opravljenih testih potrdili 21 okužb z novim koronavirusom, hospitaliziranih je bilo šest oseb. Največ okužb je bilo v Slovenski Bistrici (tri) in Vipavi, kjer je v centru starejših Pristan okuženih 15 oseb; devet stanovalcev in šest zaposlenih. Štiri stanovalce centra so odpeljali v ljubljansko infekcijsko kliniko, za pet danes odkritih okuženih stanovalcev še urejajo sprejem v bolnišnico. Zaposleni so v samoizolaciji.Vir okužbe v domu starejših v Vipavi še ni jasen, najverjetneje je osebje, je povedala infektologinja. Prvi primer okužb s covidom-19 v domu upokojencev po daljšem obdobju je po njenih besedah »preizkus sistema ukrepov, ki je bil v domovih starejših vzpostavljen, v kolikor je bil upoštevan s strani domov in v kolikor mu niso škodile afere z obravnavo oskrbovancev v domovih«.Aktualno dogajanje o koronavirusu doma in v tujini spremljamo TUKAJ: Na Hrvaškem 57 novih okužb, še vedno rastejo tudi drugod po Balkanu Dejstvo, da na oddelkih za intenzivno nego ni obolelih s covidom-19 in da v zadnjih dnevih nihče umrl, Beovićeva pripisuje temu, da je trenutno epidemija med mladimi, in še ni vdrla v domove starejših. Kdaj se bo to znova zgodilo, je »samo še vprašanje časa«.Naraščanje števila okuženih jo zelo skrbi, saj »ko se bolezen enkrat razvije in razširi, jo je izjemno težko ustaviti«. Potrebe po vnovični razglasitvi epidemije koronavirusa pa ne vidi. »Vprašanje je, kaj to pomeni. Ali bi to dalo podlago za drugačne ukrepe, ali pa so ti možni tudi brez epidemije? Vsebinsko so z zdravniške strani potrebni predvsem ukrepi.«Ukrep izdajanja odločb o karanteni na mejnih prehodih, ki je začel veljati v soboto – že prvi dan so zdravstveni delavci v sodelovanju s policisti vročili 290 odločb –, bi po besedah sogovornice razmere moral izboljšati vsaj glede prehodov iz Bosne in Hercegovine ter Kosova, ki so zadnja dva tedna potekali nenadzorovano. Ne ščitijo pa trenutni predpisi pred prehodi iz Hrvaške. Iz te ni dovolj informacij o okužbah; v Istri imajo razmere pod nadzorom, medtem ko v drugih delih države ne. V hrvaških obmorskih krajih naj bi še vedno potekale množične zabave, ki jih obiskujejo tudi slovenski državljani, pravi Beovićeva. Popolna zapora meje bi bila tako »preventiva pred potencialnimi možnimi vdori okužb iz Hrvaške«.Tretji segment poleg omejitve na mejnih prehodih in izdajanja odločb o karanteni, ki pri nas še ni vzpostavljen, pa je po besedah infektologinje z UKC Ljubljana nadzor tistih, ki jim je bila karantena odrejena. Ta je po njenem preslab, marsikdo naj karantene ne bi upošteval.Mobilna aplikacija za nadzor karantene in opozarjanje stikov z okuženimi se po oceni Beovićeve vzpostavlja prepočasi. »Upali smo, da bo v 14 dnevih na voljo in da jo bo slovenska javnost podprla, ampak stvari se obračajo v drugo smer.« Glede pomislekov o nesorazmernem posegu v zasebnost sogovornica meni, da se tisti, ki imajo mobilnik, brez težav že leta pustijo nadzorovati multinacionalkam, »očitno pa preskok, da bi takšen nadzor tolerirali, če gre za naše zdravje, predstavlja več težav«.Po zadnjih podatkih so v Sloveniji opravili 106.368 testov na novi koronavirus in potrdili 1700 okužb. Za posledicami bolezni je umrlo 111 bolnikov. 180 je aktivnih okuženih.