Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od nastopa volilnega molka pred drugim krogom lokalnih volitev opolnoči do 12. ure prejela tri obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Pri dveh obvestilih so ugotovili, da ni podlage za začetek postopka o prekršku, eno zadevo pa je v obravnavo vzel inšpektorat.

Inšpektorat za notranje zadeve tako na podlagi prejetih obvestil obravnava eno zadevo, pri kateri obstaja sum kršitve volilnega molka, so sporočili z ministrstva. V času volilnega molka, ki nastopi po koncu volilne kampanje, niso dovoljene politične oglaševalske vsebine in druge oblike propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivcev pri glasovanju. To so propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in z uporabo telekomunikacijskih storitev, nameščanje novih plakatov in razdeljevanje letakov s politično oglaševalsko vsebino, objavljanje videospotov oziroma oglasov političnih strank, pozivanje volivcev, koga naj volijo, ter javni shodi v zvezi z volilno kampanjo.

Na ministrstvu za notranje zadeve in javno upravo danes in v nedeljo deluje dežurna služba, kamor lahko prebivalci sporočajo podatke o domnevnih kršitvah volilnega molka. Danes in v nedeljo od 7. do 19. ure prijave sprejema dežurna služba na telefonski številki 080 21 13 in na elektronskem naslovu volitve.mnz@gov.si.

V nočnem času, in sicer danes od 19. ure do nedelje do 7. ure, pa bodo prijave lahko sporočali operativno-komunikacijskemu centru Generalne policijske uprave na telefonsko številko 080 12 00.

Drugi krog županskih volitev bo v nedeljo v 45 od 212 slovenskih občin, med njimi tudi v šestih od 12 mestnih občin. Prvič po letu 2002 bo drugi krog v Ljubljani, dvojice najboljših kandidatov iz prvega kroga pa se bodo pomerile tudi v mestnih občinah Maribor, Kranj, Koper, Nova Gorica in Ptuj.