Le trije od šestih so se pripravljeni razkriti

Postopek izbire novega direktorja državne volilne komisije, ki bo po dvanajstih letih zamenjal njenega direktorja Dušana Vučka, se končuje. Posebna natečajna komisija je pregledala prispelih sedem prijav. Natečajne pogoje izpolnjuje šest kandidatov, le trije od njih pa so podali pisno privolitev, da se lahko javno objavi njihovo ime.

Od šestih interesentov, s katerimi se bo danes seznanila državna volilna komisija in se tudi dogovorila o tem, kdaj bo sklicana seja za imenovanje direktorja službe komisije, so tako znana le tri imena. Da se javnost lahko seznani z njihovo kandidaturo, so se namreč strinjali le Igor Zorčič, Dušan Štrus in Aljoša Pečan Gruden. Preostali kandidati so kot razlog, da se ne želijo razkriti, navajali tudi, da s prijavo niso seznanili svojih sedanjih delodajalcev.

Med tremi, ki so se bili pripravljeni razkriti, je javnosti verjetno najbolj znan Igor Zorčič, ki se je po odhodu iz politike vrnil v odvetniške vrste. Pred državnozborskimi volitvami je bil predsednik državnega zbora, ki ga je želela Janševa koalicija razrešiti s funkcije, potem ko je izstopil iz takrat koalicijske stranke SMC.

Dušan Štrus je nekdanji sekretar državnega sveta, ki po tem, ko je njegovo vodenje za Alojzijem Kovšco po volitvah prevzel Marko Lotrič, ni želel prevzeti ponujene druge službe v državnem svetu in si je drugo zaposlitev poiskal v državnem zboru.

Za čas, ko je Štrus zasedal mesto sekretarja državnega sveta, je pregled poslovanja opravilo računsko sodišče, ki je ugotovilo določene nepravilnosti in izdalo mnenje s pridržkom. »Dr. Štrus ni več zaposlen v državnem svetu, zaradi interesa preiskave, ki jo izvajajo organi pregona, in varovanja osebnih podatkov, pa drugih informacij tudi ne moremo dati,« so redkobesedni v državnem svetu. Zaradi očitkov, da je zaposlil svojo partnerko, pojasnjujejo, da je bila v državnem svetu zaposlena že pred tem, ko je funkcijo sekretarja opravljal Štrus, jo je pa on imenoval na delovno mesto vodje pravno-kadrovske službe.

Javnosti manj znani Aljoša Pečan Gruden je po izobrazbi pravnik. V preteklosti se je neuspešno potegoval za vodenje Agencije za varstvo konkurence. Želel pa je voditi tudi nekatere druge pomembne organizacije. Med drugim je bil generalni sekretar na ministrstvu za informacijsko družbo.

Osnovna bruto plača direktorja službe državne volilne komisije znaša 4138 evrov. Po ocenah sogovornikov se bo Vučkov naslednik moral ukvarjati tudi s pogodbami, ki jih je sedanji direktor sklenil z izvajalci s področja informacijske tehnologije. To naj bi bili okostnjaki, ki bodo padli iz omar pod novim vodstvom službe, in naj bi bili tudi vzrok, da se nekateri posamezniki, ki dobro poznajo delovanje državne volilne komisije, niso prijavili na natečaj za novega direktorja. Računsko sodišče je večkrat pregledalo delovanje komisije. V reviziji njene učinkovitosti pri pridobivanju in uporabi informacijske podpore za izvajanje nalog v obdobju od 1. januarja 2012 do 31. avgusta 2017 je izreklo mnenje, da komisija ni bila učinkovita – med drugim ni vpeljala enovite informacijske podpore. V obdobju, na katero se nanaša revizija, je bilo izvedenih šest volitev oziroma referendumov.