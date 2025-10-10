  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Lea Pisani: Smilijo se mi slabo oblečeni, ker nimajo moči, da bi se uredili

    Pogovor z Leo Pisani, strokovnjakinjo za kulturo oblačenja, o (ne)primernosti oblačil, tudi o tem, ali je izbira oblačil res svobodna.
    Lea Pisani pravi, da če hoče političarka delovati profesionalno in spoštljivo, ne bo oblekla rožaste obleke, ampak suknjič. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Lea Pisani pravi, da če hoče političarka delovati profesionalno in spoštljivo, ne bo oblekla rožaste obleke, ampak suknjič. FOTO: Marko Feist
    Beti Burger
    10. 10. 2025 | 08:00
    4:27
    A+A-

    Z oblačili ne le pokrijemo svojih teles, z njimi tudi komuniciramo. Po tem, ko smo v Delu pisali o zaostrovanju pravil oblačenja v Italiji, pa tudi o tem, da pri nas enotnih pravil oz. priporočil glede oblačenja v šolah ni, je Lea Pisani, strokovnjakinja za kulturo oblačenja in svetovalka za celovito podobo, v podkastu Na robu med drugim povedala, da živimo v demokraciji, kjer se vsakdo lahko obleče, kakor želi.

    »Mislim, da ne bo prepovedi. Lahko pa gre za priporočila,« je povedala o morebitnih zaostrovanjih pravil oblačenja. Ker ima veliko izkušenj z dijaki in dijakinjami, saj predava v šolah, se je po njenem mnenju raven kulture oblačenja izboljšala. »Imam zelo lepe izkušnje v Gimnaziji Franceta Prešerna v Kranju. Zdaj predavam že tretje leto in letos septembra, ko sem spet imela predavanje, sem gledala punce in jim rekla: 'Pa kje so pajkice? Zakaj nimate pajkic? Ne morem verjeti.' Pa so mi odgovorile: 'Ker niso lepe, ker so grde, ker preveč pokažejo.'«

    Ženske nimamo izkušenj, kako bi odreagirale, če bi se moški oblekli izzivalno, poudarja sogovornica. FOTO: Marko Feist
    Ženske nimamo izkušenj, kako bi odreagirale, če bi se moški oblekli izzivalno, poudarja sogovornica. FOTO: Marko Feist

    Ženske nimajo izkušenj, če so moški oblečeni izzivalno

    In kako odgovarja na to, da se, ko pride do oblačil, pogovarjamo le o deklicah in ženskah, ne pa o primernosti moških oblačil?

    »Odgovorim vam lahko z luštno pripombo fanta v osmem razredu osnovne šole, kjer sem predavala in sem dobila podobno vprašanje. Pa je rekel fant: 'Zakaj mi ni všeč, če ima dekle čisto kratke hlačke ali pa mini krilo in kratek top? Mene moti, jaz potem ne morem poslušati učiteljice.' Zelo enostavno je razložil. Če to prenesem naprej v poslovni svet, mislim, da ženske nimamo izkušenj, kako bi bili videti moški, če bi bili oblečeni na takšen, torej izzivalen način. V službi ni moških v pajkicah ali z globokimi dekolteji. Ženska preprosto nima te izkušnje, kako funkcionira njena glava, ko dela v takšnem okolju.«

    Opaža, da se v poslovnem okolju ženske oblačijo manj formalno od moških. Večkrat kljub zapovedanemu oblačenju ne pridejo oblečene 'primerno'. Tudi v politiki je podobno, česar ne razume. »Če želim z vami dobro komunicirati, se prilagodim. Če hočem delovati profesionalno, mogoče celo avtoritativno ali pa ugledno, spoštljivo, bom v politiki obleka suknjič, ne rožaste oblekice, čipkaste oblekice, globokega dekolteja. Ker hočem, da me poslušate.«

    Obleka je komunikacija

    »Obleka govori tudi o naših osebnostnih lastnostih in mislim, da smo mi vsi postali odlični prepoznavalci osebnostnih lastnosti na podlagi podobe. Torej analiziramo druge in ugotavljamo, kdo so, kako razmišljajo, zakaj so izbrali takšna oblačila in dodatke. Obleka je torej komunikacija. Če se prilagajamo, nam lahko odpira vrata, da lepše in bolje živimo.«

    Opaža, da se v poslovnem okolju ženske oblačijo manj formalno od moških. FOTO: Marko Feist
    Opaža, da se v poslovnem okolju ženske oblačijo manj formalno od moških. FOTO: Marko Feist

    Meni, da se je z oblačili dobro prilagajati različnim življenjskim priložnostim: »Nekateri se, drugi se ne. Mislim, da je tistim, ki se ne, težje,« je povedala v podkastu. Pravi, da kultura oblačenja ni umetna tvorba, nastala je hkrati z razvojem človeka. In človek, ki je na visoki stopnji danes, se zaveda moči podobe: »Tisti, ki so oblečeni slabo, se mi smilijo zato, ker nimajo življenjske moči, da bi se uredili.«

    In kaj danes sploh razumemo pod pojmom 'izzivalno' ali 'dostojno'? Je obleka še svobodna izbira?

    Tudi to boste slišali v celotnem podkastu Na robu.

    Sorodni članki

    Novice  |  Slovenija
    Podkast Na robu

    Jožica Frigelj: Današnji otroci niso bolj nemogoči, so pa bolj zaščiteni

    Pogovor z Jožico Frigelj, učiteljico leta 2023 in prejemnico državne nagrade za življenjsko delo v šolstvu.
    Pija Kapitanovič 19. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Na robu

    Selda Sukaj: Marsikdo se ni učil albanščine, kako naj se slovenščine?

    Politologinja in medkulturna posrednica iz Tirane opozarja na ovire, zaradi katerih Albanci težje uresničujejo željo po vključitvi v slovensko družbo.
    Pija Kapitanovič 29. 8. 2025 | 12:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Sankcije

    Američani izstavili račun za Vučićevo sedenje na dveh stolih

    Danes so v veljavo stopile ameriške sankcije proti Naftni industriji Srbije (NIS), posledice bodo čutili tudi onstran meja Srbije.
    Novica Mihajlović 9. 10. 2025 | 10:55
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Ocene politikov

    Najbolj priljubljen politik desnega pola? Ne, ni Janez Janša

    Janez Janša ni več najbolj priljubljen. Kdo vse ga je prehitel?
    8. 10. 2025 | 09:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo

    Glasovanje o prekinitvi ognja v Gazi; ZDA Hamasu obljubila: vojne je konec

    Dogovor o prvi fazi mirovnega sporazuma naj bi po napovedih ameriškega predsednika podpisali še danes. Spremljamo dogajanje, povezano z uresničevanjem napovedi.
    9. 10. 2025 | 10:46
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Odziv politike

    S Trumpovim sporazumom lahko v Sloveniji največ pridobi Janša

    Zaradi mirovnega sporazuma lahko vlada Roberta Goloba pol leta pred volitvami ostane brez ključne zunanjepolitične teme.
    Uroš Esih 9. 10. 2025 | 18:33
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    ENERGIJA

    Izkušnje iz prakse: slovenska podjetja že imajo uspehe

    Rastoče cene omrežnine? Odgovor podjetij so lastna energija, shranjevanje in pametno upravljanje.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 14:55
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POLLETJE

    Slovenske železnice z novim mejnikom

    Slovenske železnice: z znanjem, naložbami in trajnostjo gradijo prihodnost mobilnosti.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    MARIBOR

    Štajerska uvaja zanimivo novost

    Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PODKAST

    Slovenski znanstveniki razvijajo revolucionaren premaz (podkast)

    Evropa danes vlaga v znanost, ki deluje na robu mogočega – podpira projekte, ki so tvegani, drzni in nepričakovani.
    Promo Delo 8. 10. 2025 | 08:11
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Slovenska inovacija zbližuje ameriške družine

    Podjetje Bird Buddy izdeluje ptičje krmilnice in želi s tehnologijo omogočiti poglobitev znanja o pticah, ki jih obiščejo.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Potrošniki ostajajo odporni kljub gospodarski negotovosti

    Ekonomska negotovost je kot megla, ki naredi ljudi previdnejše, gospodarstvo pa je še vedno v dobri kondiciji, pravi Maximilien Lambertson.
    Miran Varga 9. 10. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Mladi kmetje in tehnologija spreminjajo panogo

    Agrosektor v Sloveniji ustvari 58.600 evrov dodane vrednosti na zaposlenega.
    Milka Bizovičar 9. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi:

    Cilj je skupni regionalni borzni indeks

    V prihodnjem letu konkretni koraki proti temu cilju, je napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.
    Nejc Gole 8. 10. 2025 | 14:36
    Preberite več

    Več iz teme

    Na robud podkastDelov podkastLea Pisanioblačila

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Kultura  |  Film & TV
    Švicarski režiser

    Raje bi bil škandalozen kot dolgočasen

    Milo Rau: Navdihuje ga citat filmskega režiserja Godarda: »Ne delaj političnih filmov. Filme delaj politično«.
    Nina Gostiša 10. 10. 2025 | 10:02
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Mednarodni odnosi

    Svet brez središča: ZDA se umikajo, Kitajska vstopa, OZN molči

    Če je bila OZN v 20. stoletju otrok vojne, bi morala v 21. stoletju postati varuhinja miru in pravičnosti v svetu.
    Božo Cerar 10. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Flotilja Global Sumud

    Od Španije do Gaze: Flotilja po sledeh svobode, ki se še ni potopila

    O flotilji mediji ne poročajo veliko, govorijo pa o njej ljudje.
    10. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Novo mesto

    Nepridipravi ukradli bika in telico

    V Šentjerneju so ukradli bika in telico, v Brežicah so ukradli traktorsko kosilnico.
    10. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nagrajeni migranti

    Veliko Nobelovih nagrajencev je priseljencev: bo tako tudi ostalo?

    ZDA so postale najpogostejša destinacija za prihodnje Nobelove nagrajence na področju fizike, kemije in medicine po letu 2000, ugotavlja Nature.
    10. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Flotilja Global Sumud

    Od Španije do Gaze: Flotilja po sledeh svobode, ki se še ni potopila

    O flotilji mediji ne poročajo veliko, govorijo pa o njej ljudje.
    10. 10. 2025 | 09:45
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Novo mesto

    Nepridipravi ukradli bika in telico

    V Šentjerneju so ukradli bika in telico, v Brežicah so ukradli traktorsko kosilnico.
    10. 10. 2025 | 09:23
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nagrajeni migranti

    Veliko Nobelovih nagrajencev je priseljencev: bo tako tudi ostalo?

    ZDA so postale najpogostejša destinacija za prihodnje Nobelove nagrajence na področju fizike, kemije in medicine po letu 2000, ugotavlja Nature.
    10. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Iz mesta na vas za zdravje ljudi

    Maja Križaj je specialistka splošne medicine, poklica, ki v Sloveniji vzbuja ogromno pozornosti zaradi kritičnega pomanjkanja v že tako podhranjeni panogi.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    DOGODEK

    Skupaj na odru: Aleksander Čeferin in Aljoša Bagola

    Dogodek, ki povezuje stroko, gospodarstvo in družbo v iskanju rešitev za jutri.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Družina iz Zagreba že 30 let premaguje svetovno konkurenco (video)

    To je zgodba, ki že več kot tri desetletja navdihuje in premika meje v svetu stomatologije. Postala je družinska pripoved o trdem delu, predanosti in iskreni skrbi za dobrobit pacienta. Spoznajte kliniko Ortoimplant DENTAL SPA v Zagrebu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 08:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Končno tudi pri nas: prvi model kitajske znamke Leapmotor

    T03 je prvi model kitajske znamke Leapmotor, ki ima močno podporo enega največjih proizvajalcev vozil na svetu, skupine Stellantis.
    Nina Korinšek 9. 10. 2025 | 11:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Posel

    Država končno olajšala življenje podjetnikom?

    S podporo sistema SPOT od prvega podjetniškega navdiha do uspešnega poslovanja na domačem ali globalnem trgu.
    Promo Delo 6. 10. 2025 | 09:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Rizartroza: možni vzroki in rehabilitacija artroze palčevega sklepa

    Artroza osnovnega sklepa palca povzroča bolečine in okorelost. Ne odlašajte – zgodnje zdravljenje pomeni boljše okrevanje.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vsako drevo šteje: skupaj za gozdove prihodnosti – tudi z osnovnošolci

    V Sloveniji se večina gozdov pomlajuje naravno. Po poseku ali odmrtju odraslih dreves za novo življenje poskrbijo sosednja drevesa.
    Promo Delo 7. 10. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nagrada

    Nakupovalni raj Supernova vabi vse k sodelovanju v veliki nagradni igri!

    Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
    Promo Delo 9. 10. 2025 | 09:46
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo