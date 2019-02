Leben in Gašperšič bosta ovadila svoje ovaditelje

Gospodarska škoda znaša med 1,5 in 2 milijardama evrov, so prepričani v skupini pod Duhovnikovim vodstvom.

Ljubljana – Okoljski ministerin njegov nekdanji šef ter nekdanji infrastrukturni ministerbosta zoper skupino, ki se zavzema za alternativno rešitev pri gradnji drugega tira, vložila prijavo krive ovadbe. Skupina, ki jo vodi nekdanji dekan strojne fakultete, ju je namreč v minulih dneh kazensko ovadila.Prepričana sta, da so v ovadbi neosnovane laži in zlonamerna podtikanja ter da gre za zlorabo pomembnega pravnega mehanizma, s katerim želi skupina pridobiti medijski pozornost, so sporočili z ministrstva za okolje.Po včerajšnjem poročanju POP TV je policija prejela kazensko ovadbo zaradi posla z maketo drugega železniškega tira Divača-Koper., glavna akterka razkritih obremenilnih dopisovanj glede makete, krivdo za vali na takratnega vodjo projekta, tedanjega državnega sekretarja na infrastrukturnem ministrstvu Lebna. Skupina je ovadila je tudi Gašperšiča ter vodstvi direkcij za ceste in za infrastrukturo, saj so prepričani, da so omenjeni z lažnimi podatki o projektu zavajali nadrejene in javnost. Ovadba ima dvanajst strani, očita pa jim tudi »veliko goljufijo, veliko premoženjsko škodo in oškodovanje javnih financ«.Predsednik vladese bo na dogajanje – med drugim je vse več pozivov po menjavi ministra Lebna – predvidoma odzval v prihodnjih dneh. V nedeljo je dejal le, da je dogajanje predvsem stvar SMC iz prejšnjega mandata.