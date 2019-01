Leben obljublja: Odpadkov do poletja ne bo več

Ljubljana

Stroški odstranitve odpadkov bodo menda znašali več kot milijon evrov. FOTO: Jure Eržen/Delo

- Voda in kmetijska zemljišča na vplivnem območju pogorišča Ekosistemov so leto in pol po požaru še vedno onesnaženi, glavni vzrok je izcejanje vod iz nesaniranega pogorišča odpadkov. Ti bodo od tam dokončno odstranjeni do začetka poletja, račun za sanacijo pa bo izdan družbi Ekosistemi, je minister za okoljezagotovil na srečanju s predstavniki občine Straža, člani civilne iniciative in občani.Minister je zbranim predstavil rezultate zadnjih vzorčenj iz oktobra lani. Onesnaženje vode je manj obsežno, vendar še vedno prisotno. Izcedna voda iz industrijske cone, kjer so odpadki, še vedno presega mejne vrednosti za odpadno vodo za celotni organski ogljik (TOC), amonij, železo in mangan, in odteka neposredno v okolje. Industrijske kemikalije benzen, toluen in fenoli, ki so leta 2017 presegale mejno vrednost za odpadno vodo, niso več prisotne.Tla so v primerjavi z letom 2017 še bolj onesnažena. Najbolj pred prepustom v nasipu pod železniško progo, kjer so bile presežene tako mejne (kadmij, kobalt, fenoli in mineralna olja) in opozorilne vrednosti (baker, nikelj, svinec in krom) kot tudi kritična vrednost (cink). Presežena kritična vrednost za cink pomeni, da tamkajšnja kmetijska zemljišča niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali, ter za zadrževanje ali filtriranje vode.Leben je na včerajšnjem sestanku na sedežu straške občine prisotne seznanil, da poteka pregled in dopolnitev vlog, prispelih na javno naročilo za izbiro izvajalca odstranitve odpadkov; gre za 5000 kubičnih metrov razsutih in 2000 ton embaliranih odpadkov, ki so na pogorišču obtičali po požaru 20. julija 2017. Na razpis sta se prijavila dva izvajalca. Na inšpekciji za okolje in prostor (IRSOP) pričakujejo izbor v 14 dneh, račun za odstranitev odpadkov bo izdan družbi Ekosistemi.Od julija lani je njen novi lastnik hrvaško podjetje Linux tehno, ki se ukvarja z nego telesa, zastopa ga Boštjan Zajc. Na inštitutu so seznanjeni, da je družba zamenjala lastnika, a na inšpekcijski postopek to ne vpliva. »Za poravnavo stroškov izvršbe so odgovorni Ekosistemi,« poudarjajo. Inšpektor za okolje je družbi 15. novembra lani izdal sklep o založitvi sredstev za izvršbo, a se je ta nanj pritožila. O pritožbi bo odločilo ministrstvo za okolje predvidoma do konca februarja.Višina stroškov odstranitve odpadkov je še vedno skrivnost, neuradno bo znašala več kot milijona evrov. O nevarnosti, da bodo stroški sanacije preneseni na ramena davkoplačevalcev, v vodstvu IRSOP ne razmišljajo. »Naredili bomo vse, da bomo denar poskušali izterjati,« zagotavljajo., prvo ime lokalne civilne iniciative, v zagotovila ministra Lebna o odvozu odpadkov še verjame, ni pa več prepričan, ali bo območje sanirano tako, kot bi moralo biti. »Prava sanacija bo končana, ko bodo z lokacije odstranjeni ne le vsi odpadki, ampak tudi zemljine, na katerih so ležali.«