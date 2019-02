Leben zavrača očitke

Maketa je val razburjenja povzročila, ko so v javnost najprej prišle informacije, češ da je bila preplačana. Na razpis direkcije za infrastrukturo sta ponudbi poslali podjetji RPS in Art Rebel 9, prvo je ponudilo ceno 60.851 evrov, drugo 133.590 evrov. Izbrano je bilo podjetje Art Rebel 9, pozneje pa se je izkazalo, da je podjetje RPS zmagovalčev podizvajalec. Po valu ogorčenja je direkcija od pogodbe za njeno izdelavo odstopila.

Odgovoren minister?

Premier Marjan Šarec se z ministrom še ni uspel srečati, oba imata precej natrpana urnika. Bo pa priložnost za to na četrtkovi seji vlade. Šarec je ob tem poudaril, da minister ni v preiskavi, da elektronska sporočila, objavljena v medijih, segajo toliko nazaj, da bi bilo »prezgodaj o čemer koli govoriti in ocenjevati, kaj je na stvari».



»Zame je pomembno, da minister ni v preiskavi in ta podatek imam,« je poudaril premier in dodal, da Leben kot minister dela dobro.



Elektronska sporočila

Vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Ljubljanaje povedal, da so osumljene štiri osebe. Hišne preiskave so potekale v javni ustanovi in pri fizični ter pravni osebi zaradi suma storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali pravic. Zavarovali so nekaj elektronskih naprav in podatkov in listinsko dokumentacijo. O zbranih dokazih bodo obvestili ljubljansko okrožno tožilstvo, ki tudi vodi predkazenski postopek. Postopek je maja lani policija začela na lastno pobudo na podlagi objav v medijih in z zbranimi obvestili. »Zavarovali smo veliko materiala. Ko bomo zbrali in pregledali dokaze, bomo obvestili tožilstvo, in če bo treba, razširili preiskavo.«​»Govorimo o zlorabi uradnega položaja zaradi določenega javnega naročila, ki je potekalo na javni ustanovi v preteklem letu,« je povedal Rupnik in dodal, da so vse štiri osumljene osebe javni uslužbenci. O oškodovanju državnega proračuna za zdaj še ne morejo govoriti, saj morajo dokaze pregledati in ovrednotiti.Sedanji minister za okolje in prostor in nekdanji državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturoje znova zavrnil očitke, ki letijo nanj v zvezi z maketo drugega tira med Divačo in Koprom. Med drugim je poudaril, da njegov pristop k urejanju zadev na okoljskem ministrstvu marsikomu ni všeč.»Ko smo na ministrstvu za infrastrukturo odkrili nepravilnosti, je minister () odredil notranji nadzor. Ta je pokazal, da so nepravilnosti bile, pogodba je bila prekinjena in izplačan ni bil niti evro,« je na novinarsko vprašanje o postopku izbire izvajalca za izdelavo makete drugega tira dejal Leben.»Glede na to, da hišne preiskave pri meni ni bilo, sklepam, da nisem med osumljenimi,« je še dodal.Leben je odgovarjal tudi na vprašanje glede elektronskega sporočila, objavljenega v medijih, v katerem naj bi prevzel odgovornost za odločanje o maketi. »Gre za verižno sporočilo,« je poudaril. V času dopisovanja je bil v tujini, zato je sporočil, da bo odločitev sprejel po vrnitvi v domovino, če se prej drugi vpleteni ne bodo dogovorili sami. »V nekaj urah sem dobil sporočilo z direkcije, da je zadeva rešena,« je dodal.To sporočilo, ki ga je poslal direktor direkcije, se v medijih ne pojavlja, je še pojasnil Leben. Sam je, ko je dobil potrditev, da so rešitev našli, zadevo pri sebi zaključil.Poudaril je, da so tako kot zdaj na okoljskem tudi na infrastrukturnem ministrstvu delali kot ekipa. »Vsak je odgovoren za svoje področje, javni razpis pa je vodila direkcija za infrastrukturo,« je spomnil.Leben razloge za napade nase vidi tudi v aktualnem dogajanju na okoljskem področju, prav danes v Ljubljani poteka razprava o ureditvi področja odpadkov. »Odpadki so velik biznis in tu bomo naredili red. Javno sem tudi prvič povedal, da sem proti frackingu v Sloveniji,« je naštel.»S svojim odnosom do dela nekaterim nisem všeč. A ne bom se ustavil, na tak način bom delal še naprej, ker sem prepričan, da lahko v Sloveniji naredimo področje okolja takšno, kakršno bi moralo biti že pred desetletji,« je še poudaril.Na vprašanje, zakaj je bila v elektronsko dopisovanje vključena marketinška agencija Futura, je odgovoril, da je Futura sodelovala kot podpora pri referendumu o drugem tiru. Kdo in zakaj je bil vključen v posamične postopke, pa je treba vprašati direkcijo, je še dodal.