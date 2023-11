Lebič razbil lokale na Punti

Močan lebič (garbin ali jugozahodnik) je danes ves dan močno zdeloval najbolj izpostavljene dele slovenske obale. Najbolj je temu vetru izpostavljena piranska Punta, kjer so več metrov visoki valovi premikali tudi tono težke skale iz valobrana in z morskega dna na obalo zmetali na tisoče tudi več kilogramov težkih kamnov. Močni in visoki valovi so skupaj s kamenjem razbili letne vrtove vseh devetih piranskih gostišč na južni obali Punte. Morje je vdrlo v skoraj vse pritlične in kletne prostore na Punti, tudi v notranjem delu mesta, in naneslo pesek in mulj z bližnjega morskega dna. Glede na količino kamenja, blata in peska na kopnem je jasno, da je precej prizadeto dno naravne znamenitosti okoli piranske Punte.

FOTO: Boris Šuligoj

Takega razdejanja Pirana ne pomnijo od leta 1968 oziroma 1984, ko se je morje podobno hudo zneslo nad izpostavljenim delom mesta. Stari meščani so temu pojavu rekli maremoto (iz italijanskega terremoto ali potres), kar bi lahko prevedli v »morskitres«. Tudi sicer je bilo opustošenje precej podobno morskemu potresu, saj tako rekoč ni ostalo celega dela letnih teras, ki so jih skoraj vsi gostinci obdali s steklenimi stenami. Večina teh teras je zdaj razbitih.

FOTO: Boris Šuligoj

Medtem ko so se v Izoli razmere umirile, je bilo v Piranu po besedah Petra Ventina iz koprske gasilske brigade izredno stanje. Voda je zalila lokale ob promenadi in povzročila veliko škode. Premikalo je skalovje valobrana, tako da je cesta proti piranski Punti neprevozna. Trenutno so zaradi močnega vetra še prisotni večmetrski valovi, ki butajo ob obalo. Kakšna škoda je nastala na plovilih v mandraču, bo mogoče oceniti šele pozneje. »Takšen lebič je bil, da nam je razbil vso teraso, ki je bila zastekljena. Čisto vse je polomilo, od oken naprej. Ostali so samo stebri. Nazadnje se takega vetra spomnim iz leta 1984,« je povedal gostinec Ivan Župan iz piranske gostilne Ivo. Nataša Čepar

Škodo na Punti si je popoldne ogledal tudi piranski župan Andrej Korenika s sodelavci. Kolikšna je, še ni mogoče oceniti. Vse bolj pa je jasno, da bodo morali z dobro pripravljenim razpisom poiskati kompleksno protipoplavno rešitev za mesto. Podobne poplave in valovi so ga že uničevali, toda tokrat lebič piha že teden dni skoraj vsak dan, napovedi pa so slabe še za ta konec tedna. In to ne bo zadnje, s čimer lahko postreže letošnja jesen.

FOTO: Boris Šuligoj

Vodstvo piranske občine razmišlja predvsem o tem, da bi do končne, zelo obsežne rešitve morali poskrbeti za več manjših in dodatnih ukrepov. Čeprav so prav tokratni valovi pokazali, kako nemočen je človek z vsem svojim trudom. Kar nekaj piranskih gostincev se je jezilo na tiste, ki zavirajo hitrejše ukrepanje proti poplavam. Eden nam je izrazil upanje, da bodo vsaj zavarovalnice prizanesljivejše.

FOTO: Boris Šuligoj

Razburkano morje je v družbi z obilnim deževjem potopilo tudi nekaj čolnov. V Izoli pa se hudujejo, ker so bili poplavljeni kljub velikim vlaganjem v prenovo pristanišča in višjemu obalnemu zidu. Poplavila jih je namreč padavinska voda iz meteorne kanalizacije.