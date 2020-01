Ledeni čudaki slavili s 3D razglednico 

Ledene skulpture so bile novost na prireditvi. FOTO: Boris Keber

Županje gradile kitajski zid

Na Koroško je končno pripeljal vlak, četudi snežen. FOTO: Boris Keber

Črna na Koroškem – Skoraj tristo graditeljev iz vse Slovenije je minuli konec tedna na Matevžavih travnikih pod črnjanskim stadionom zgradilo novo snežno kraljestvo za kralja Matjaža in njegovo izvoljenko Alenčico. Na ogled bo do prve močnejše odjuge.Osrednje zimsko turistične prireditev v tem delu države, že osemindvajsete zapovrstjo, se je udeležilo malo ekip, komaj petintrideset. Največ jih je bilo leta 2006, kar 109. »Število graditeljev pada, a število obiskovalcev narašča,« je povedala črnjanska županja. V treh dneh, kolikor traja prireditev, so jih tako lani kot letos našteli že več kot deset tisoč. K večjemu obisku je zagotovo pripomogla nova loakcija gradnje, ki je že drugo leto potekala v centru Črne in ne več na težko dostopni, a slikoviti ravnici Mitnek skoraj tisoč metrov nad morjem ob vnožju najvišje koroške gore Pece.Strokovna žirija je za najlepšo snežno skulpturo razglasila deloiz okolice Ljubljane, ki so iz snega izdelali 3D razglednico Črne, na kateri so upodobili najmogočnejšo slovensko lipo, Najevsko lipo z Ludranskega vrha, župnijsko cerkev sv. Ožbolta in Plečnikov spomenik. Vodja ekipe Nevena Kralj: »Na prireditvi sodelujemo že dvanajstič. Lani smo delali Ljubljanski grad, letos smo se odločili, da počastimo kraj, ki nas gosti«.Drugo mesto je osvojila, ki je poleti 2018 priskočila na pomoč domačinom in takrat z njimi stakala prijateljske vezi. Iz snega so zgradili pisarno kralja Matjaža. Tretje mesto po izboru strokovne žirije pa je pripadlo ekipiNajlepšo skulpturo je izbral tudi kralj Matjaž. Odločil se je za kitajski zid, ki ga je postavila; Olga Karba (Ljutomer), Katarina Prelesnik (Solčava), Ana Rebernik (Rečica ob Savinji), Romana Lesjak (Črna na Koroškem) ob pomoči nekaj parov županskih, podžupanskih in poslanskih moških rok: Matic Tasič (župan Prevalje), Anton Preksavec (podžupan Dravograd), Jani Prednik (poslanec).(Srečko Gole) je v začetku meseca v kraljevi odpravi tudi zares stal na kitajskem zidu. Z delegacijo, ki jo je vodila županja Romana Lesjak, so odpotovali na največji festival ledenih skulptur v kitajski Harbin. Na njihovo pobudo so že poleti v Črni podpisali dogovor o sodelovanju na področju turizma, kulture in športa, med obiskom na Kitajskem pa še listino o trajnostnem sodelovanju. Romana Lesjak je prepričana, da so se ne le Črni, ampak tudi Koroški in vsej Sloveniji s tem odprla vrata neomejenih možnosti za sodelovanje na vseh področjih.»Dejstvo, da je v Harbinu deset milijonov prebivalcev, v Črni pa nas je le nekaj tisoč, ni nobena ovira za sodelovanje,« je prepričana županja, ki je s sodelavci v Harbinu dobila kar nekaj idej o tem, v kakšno smer razvijati prireditev Gradovi kralja Matjaža v prihodnje.Pozorni obiskovalec je to zaslutil ob pogledu na ledeni prestol, ki sta ga iz strojno narejenega ledu izdelalainter na snežno skulpturo ekipe Pohodniki iz Male Nedelje, ki je bila tam že ob prihodu. Rismondo, avtor projekta Ledena Dežela, je že dvakrat tekmoval v kitajskem Harbinu in leta 2017 tam tudi zmagal z idrijsko čipko, izklesano v ledeni blok.