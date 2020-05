Ledeni možje prinašajo ohladitev, pravega ledu pa ne

Sonce le še na vzhodu države

FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Jutri oblačno, deževno in hladneje

Vremenska slika

Nad večjim delom Evrope je ciklonsko območje. Hladen polarni zrak je preplavil severni del Evrope in bo v noči na torek dosegel tudi območje Alp. Od jugozahoda k nam še priteka razmeroma topel, a bolj vlažen zrak.

Dnevi med 12. in 14. majem na koledarju pripadajo dobrim starim majskim znancem, ledenim možem Pankraciju, Servaciju in Bonifaciju. Ob koncu jim sledi Zofka. Vse radi povezujemo z mrazom in padavinami, pripisujemo jim krivdo za mokro in mrzlo majsko vreme, tudi za možne prodore polarne zračne mase.Sodeč po Arsu in napovedi za prihodnje dni bodo ti možje letos zmova zavihali rokave, a vendarle prizanesljivo. Mokro bo, ledeno pa kljub opazni ohladitvi ne. Že danes bo na zahodu deževalo, nekaj sonca bo vztrajalo le na vzhodu države. Znova bo tudi vetrovno. ​Hladen polarni zrak bo že ponoči dosegel tudi območje Alp.Od zahoda se bo danes pooblačilo. Dopoldne se bodo v zahodni polovici Slovenije pričele pojavljati padavine, deloma plohe, ki bodo sredi dneva in popoldne občasno segle tudi nad osrednje kraje. Na vzhodu bodo tudi sončna obdobja. Pihal bo okrepljen jugozahodni veter, ob morju jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 23 stopinj Celzija.Ponoči se bo dež na zahodu okrepil in do jutra zajel vso Slovenijo. Jutranje temperature bodo od 9 do 16 stopinj Celzija.Jutri bo oblačno in deževno, le na severovzhodu bo popoldne že povečini brez padavin. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Popoldanske temperature bodo od 6 do 11, na Goriškem in ob morju od 15 do 19 stopinj Celzija.V sredo in četrtek bo pretežno oblačno, občasno bo ponekod rahlo deževalo.