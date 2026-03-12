Ledvice in srce sta organa v partnerskem odnosu

Geslo današnjega svetovnega dneva ledvic, ki je vsako leto drugi četrtek v marcu, se letos glasi Za počasnejše staranje poskrbite za svoje ledvice. Glavni problem kronične ledvične bolezni nista ledvična odpoved in potreba po dializi, kar doleti zgolj približno odstotek obolelih – dializo jih prejema dva tisoč –, temveč pospešitev procesov staranja, ki ga okvara ledvic povzroči.

Prisotnost ledvične bolezni pomembno poslabša prognozo srčnih bolnikov. Danes so na voljo terapije, ki hkrati ščitijo ledvice in srce. Ena od raziskav je pokazala, da ima kronično ledvično bolezen (KLB) med obravnavanimi v ambulanti družinske medicine več kot 23 odstotkov ljudi, a v medicinski dokumentaciji je to zabeleženo pri le 13,4 odstotka bolnikov. Letos bodo v ambulantah družinskih zdravnikov začeli presejanje za ljudi, stare 40 let in več, z vsaj enim dejavnikom tveganja, izvajali ga bodo zdravniki in referenčne medicinske sestre.