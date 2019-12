Legionela v psihiatrični kliniki

Ljubljana – Na ljubljanski psihiatrični kliniki so odkrili legionelo, in sicer na oddelku za gerontopsihiatrijo. Več o tem ter o ukrepih reorganizacije, sanacije in terminskega plana izvedbe vseh potrebnih ukrepov bodo sporočili na popoldanski tiskovni konferenci.



V preteklosti so bakterijo med drugimi že našli v ceveh ljubljanskega kliničnega centra in tudi na onkološkem inštitutu.



Legioneloza je infekcija, ki jo povzroča bakterija Legionella pneumophilia. Lahko se pokaže v obliki legionarske bolezni, ki je povezana s pljučnico, ali v blažji obliki – kot pontiaška mrzlica. Odkar so jo po izbruhu hude pljučnice v nekem kongresnem centru v Philadelphii leta 1977 identificirali v ZDA, jo povezujejo s slabo vzdrževanimi vodovodnimi in klimatskimi sistemi.



Bakterije so v majhnem številu prisotne v vodah, naglo pa se začnejo razmnoževati v umetnih sistemih, v katerih voda stoji dalj časa pri temperaturi od 20 do 60 stopinj Celzija. Uničiti jo je mogoče s hiperkloriranjem, spiranjem z vročo vodo, segreto nad 60 stopinj Celzija, in z drenažo grelnikov vode.



Ljudje se ponavadi okužijo z vdihavanjem vodnih delcev, denimo pri tuširanju. Infekcija se sicer ne prenaša s človeka na človeka.



Legionarsko bolezen je precej težko diagnosticirati, ker ima podobne simptome kot druge oblike pljučnice, pokažejo pa se od dva do 14 dni po okužbi. Pri bolniku najprej nastanejo visoka telesna temperatura, mrzlica in kašelj, včasih tožijo še zaradi bolečin v mišicah in glavobola. Zdravijo jo z antibiotiki. Po podatkih ameriškega centra za nadzor bolezni je okužba smrtna za od pet do 30 odstotkov bolnikov, nevarnejša je za tiste, ki imajo že oslabljen imunski sitem. Pri pontiaški mrzlici simptomi (vročina, glavobol, bolečine v mišicah) pogosto izzvenijo sami od sebe v petih dneh.