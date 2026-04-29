Prostovoljci iz Leka v OŠ Apače prepleskali 500 kvadratnih metrov prostorov

V Leku, enem najpomembnejših slovenskih farmacevtskih podjetij s tradicijo in vizijo, katerega uspehi in dosežki segajo daleč onkraj naših meja, ima tudi prostovoljstvo dolgo tradicijo, ki sega vse do njegovih začetkov pred 80 leti. Zaposleni v tem gospodarskem gigantu tako že osem desetletij sodelujejo v družbeno pomembnih pobudah, kot je krvodajalstvo, ki ga še vedno zelo podpirajo.

Lani so prostovoljske aktivnosti nadgradili s programom Lekovci pomagajo, ki skozi vse leto združuje različne oblike pomoči in sodelovanja z lokalnimi skupnostmi po vsej Sloveniji. Program je usmerjen v vključevanje in pomoč ranljivim in občutljivim skupinam, med njimi otrokom, mladostnikom, osebam z oviranostjo, starejšim in družinam v stiski.

»V Leku prostovoljstvo razumemo kot dvosmeren proces, saj poleg pomoči lokalni skupnosti zaposleni z njim pridobivajo dragocene izkušnje, krepijo ekipnega duha ter razvijajo širše razumevanje družbenih izzivov. Vsaka sodelavka in sodelavec lahko en delovni dan v okviru rednega dela nameni prostovoljstvu. Zlasti v jubilejnem letu, ko zaznamujemo svojo 80-letnico, imajo tovrstne aktivnosti poseben pomen, saj dodatno poudarjajo vrednote povezovanja, solidarnosti, vključenosti in vodenja z zgledom.

V okviru pobude Lekovci pomagamo aktivnosti potekajo vse leto, saj tako lažje omogočimo, da se jih udeležijo sodelavci iz vseh enot. Aktivnosti potekajo po vsej državi, vendar smo osredotočeni na partnerstva z organizacijami v bližini naših lokacij,« nam je povedala Mojca Pavlin, komunikacijska menedžerka ekspertinja v omenjeni farmacevtski družbi, ki uspešno posluje od Ljubljane in Mengša do Lendave.

Tako se je v letošnjem jubilejnem letu konec aprila kar 27 Lekovih prostovoljcev udeležilo prostovoljske akcije v Osnovni šoli Apače, kjer so v enem dnevu prepleskali štiri šolske prostore v skupni velikosti približno 500 kvadratnih metrov. Prenovljeni prostori so namenjeni skupnim druženjem učencev, šolskim prireditvam, nastopom in učenju ter bodo pomembno prispevali k prijetnejšemu in spodbudnejšemu šolskemu okolju. Akcija je nastala iz potrebe šole, ki za tovrstno obnovo nima zagotovljenih finančnih sredstev, prostori pa več kot 25 let niso bili prenovljeni.

Ob koncu dneva sta zadovoljstvo in hvaležnost otrok, zaposlenih ter vodstva šole potrdila, da ima takšno sodelovanje velik pomen za lokalno skupnost. S prostovoljnostjo lekovcev, ki so poleg izvajanja dela nabavili vse potrebno, od barv do čopičev, valjarjev in drugih reči, je šola privarčevala najmanj 12.000 evrov, kar za majhno podeželsko šolo nikakor ni mačji kašelj. »V veliko zadovoljstvo in veselje nam je, da so nas s takšno akcijo počastili zaposleni iz tako uglednega podjetja. To nam veliko pomeni in lahko se samo še enkrat zahvalimo tako vodstvu podjetja kot pobudnikom in izvajalcem dela,« nam je v imenu šole povedala ravnateljica Violeta Kardinar, ki se je mimogrede tudi sama pridružila prostovoljcem in prijela za čopič ...