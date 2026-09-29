Lek v Lendavi zagnal 400-milijonski obrat

Farmacevtska družba Lek je v Lendavi odprla nov visokotehnološki center za proizvodnjo učinkovin za podobna biološka zdravila. Naložba v obrat Biofarmacevtike je stala okoli 400 milijonov evrov in ustvarila vsaj 300 delovnih mest. »Slovenija bi lahko postala središče našega prihodnjega razvoja,« je dejal Richard Saynor, glavni izvršni direktor švicarskega Sandoza, katerega del je Lek. Družba Lek letos v Sloveniji zaznamuje 80 let znanja, razvoja in proizvodnje zdravil, hkrati pa mineva 20 let od odobritve prvega podobnega biološkega zdravila na svetu, pri katerem je pionirsko vlogo odigral prav Sandoz. »Največja neposredna posamična tuja naložba v vrednosti več kot 400 milijonov evrov in ena največjih v slovenskem gospodarstvu je vključila 260 slovenskih podjetij. Prispevala je več kot ...