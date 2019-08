Lekarna Ljubljana tarča napada z izsiljevalskim virusom

»Lekarna Ljubljana je bila v ponedeljek tarča napada z izsiljevalskim virusom, ki je začasno onemogočil delovanje informacijskega sistema,« so danes sporočili s sedeža Lekarne, katere poslovalnice so včeraj zaradi tehničnih težav na računalniškem sistemu ostale zaprte.»Delovanje enot Lekarne Ljubljana je moteno. Vse enote so trenutno odprte za izdajo zdravil na papirnat recept,« so še zapisali v današnji izjavi za javnost, v kateri zagotavljajo, da je ponovna vzpostavitev informacijskega sistema v zaključni fazi. Pričakujejo, da bodo danes postopoma enote začele izdajati zdravila in druge izdelke v polnem obsegu.Varnostni incident so prijavili pristojnim institucijam in organom pregona. Podrobnejših informacij o dogodku še ne posredujejo, saj preiskava še poteka.