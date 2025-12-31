Lekarna onkološkega inštituta prva pri nas uvedla skladiščnega robota

Lekarna Onkološkega inštituta Ljubljana uvaja sodobnega skladiščnega robota, avtomatiziran sistem za shranjevanje, izdajo in upravljanje zalog zdravil, ki bo prispeval k večji varnosti bolnikov, boljši sledljivosti zdravil ter hitrejši in učinkovitejši oskrbi bolnišničnih oddelkov. Gre za prvi tovrstni sistem v bolnišničnih lekarnah v Sloveniji, so sporočili iz onkološkega inštituta.

Avtomatiziran sistem omogoča popolnoma avtomatizirano upravljanje zalog, in sicer od vnosa in shranjevanja do izdaje zdravil. Vsaka posamezna škatlica je sledljiva po seriji in roku uporabe, kar bistveno zmanjšuje možnost napak pri izdaji ter zagotavlja popoln nadzor nad zalogami. Zdravila robot shranjuje po načelu tako imenovanega kaotičnega skladiščenja, s čimer optimalno izkorišča razpoložljiv prostor.

Skladiščni robot olajša delo lekarniških delavcev. FOTO: Onkološki Inštitut

Ob naročilu zdravil, na primer prek bolnišničnega informacijskega sistema, robot samodejno poišče in izda ustrezna zdravila. S tem se po navedbah inštituta občutno pospeši priprava dnevnih dobav za bolnišnične oddelke, hkrati pa se zmanjša tveganje za napake v procesu izdaje.

Avtomatizacija pomeni tudi precejšnjo razbremenitev zaposlenih v lekarni, saj ni več ročnega iskanja zdravil po policah. Priprava oddelčnih naročil je po ocenah od dvakrat do trikrat hitrejša, inventuro pa je mogoče opraviti v zelo kratkem času, ker sistem ves čas natančno pozna lokacijo vsake posamezne škatlice. Sistem hkrati samodejno nadzira roke uporabe zdravil in opozarja na morebitno pomanjkanje zalog.

»Avtomatizacija pomeni pomemben napredek tako za zaposlene kot za bolnike. Procesi shranjevanja, izdaje in upravljanja zalog zdravil so hitrejši, napak je manj, hkrati pa so zaposleni razbremenjeni fizičnega dela,« pojasnjuje Monika Sonc, vodja lekarne Onkološkega inštituta Ljubljana.

Tehnične zmogljivosti skladiščnega robota vključujejo kapaciteto skladiščenja do 20.000 škatlic zdravil, avtomatizirano nalaganje do 360 škatlic na uro ter izdajo zdravil po oddelkih s hitrostjo do 600 škatlic na uro, ob popolni sledljivosti po seriji in roku uporabe.

Prva avtomatizacija logistike zdravil v lekarnah pri nas. FOTO: Onkološki Inštitut

Direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Zlata Štiblar Kisić je ob prevzemu robota poudarila, da »uvajanje skladiščnega robota v lekarni pomeni korak naprej v smeri digitalizacije in posodobitve podpornih procesov v zdravstvu«.

»Z napredno novostjo krepimo visoke standarde varnosti naših bolnikov, izboljšujemo učinkovitost delovanja in izboljšujemo pogoje dela naših zaposlenih. Naložba v okviru Načrta za okrevanje in odpornost nacionalnega programa reform in naložb je primer odgovorne rabe sredstev za dolgoročne rešitve kakovostne zdravstvene obravnave,« pravi Zlata Štiblar Kisić.

Projekt v skupni vrednosti dobrih 425.000 evrov financirajo v okviru načrta za okrevanje in odpornost s sredstvi EU - NextGenerationEU.