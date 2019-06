Lekarne do zdravil kar mimo predpisov

Lekarne, ki naročajo zdravila mimo predpisov so: Mariborske lekarne Maribor, Lekarna Mozirje, Pomurske lekarne Murska Sobota, Goriška lekarna, Dolenjske lekarne Novo mesto, Lekarna Ormož, Lekarna Ptuj,

Koroška lekarna, Lekarna Ribnica, Lekarna Sevnica, Lekarna Slovenska Bistrica, Zasavska lekarna Trbovlje, Lekarna Velenje, Žalske lekarne, Mestne lekarne Kamnik in Lekarna Ljubljana.

Maribor – Javni lekarniški zavodi že več let ne spoštujejo predpisov o javnem naročanju, zdravila pa nabavljajo z neposrednimi pogodbami z dobavitelji. Lani je 24 lekarniških zavodov s štirimi največjimi dobavitelji zdravil, medicinskih pripomočkov in prehranskih dopolnil brez razpisa ustvarilo 481 milijonov evrov prometa.Tako ugotavlja Skupnost občin Slovenije (SOS), ki je že posredovala pobudo za obravnavo problematike na interesno skupino lokalnih interesov in komisijo za lokalno samoupravo in regionalni razvoj državnega sveta. Občine, ki so ustanoviteljice javnih lekarniških zavodov, pa je pozvala, naj nemudoma izvedejo vse potrebne ukrepe za odpravo nepravilnega poslovanja javnih lekarniških zavodov.Skupnost občin Slovenije ugotavlja, da nespoštovanje predpisov lekarnam omogoča monopolni položaj, posledično pa dražja zdravila tako na recept kot brez recepta ter slabo kakovost storitev. "Kar pa vedno prekomerno plača Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, s tem pa vsi zavarovanci oziroma pacienti. To ugotavlja tudi računsko sodišče in agencija RS za varstvo konkurence. Da so javni lekarniški zavodi dolžni spoštovati zakon o javnem naročanju, trdi tudi ministrstvo za javno upravo, k sprožitvi ustreznih postopkov pa je že pozvala tudi komisija za nadzor javnih financ," so sporočili s Skupnosti občin Slovenije., predsednik Skupnosti občin Slovenije: »Nesprejemljivo je, da javni lekarniški zavodi, ki bi morali v prvi vrsti skrbeti za javni interes in svoje uporabnike, ne spoštujejo zakona o javnem naročanju. Nesprejemljivo je tudi, da država ne ukrepa, vsaj učinkovito ne. Zato je pomembno, da ukrepa SOS in občine ustanoviteljice javnih lekarniških zavodov, ki lahko preko svojih predstavnikov v organih upravljanja zagotovimo zakonitost poslovanja in tako obranimo javni interes.«