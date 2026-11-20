V več slovenskih lekarnah opozarjajo na telefonske prevare, pri katerih neznanci v njihovem imenu prodajajo izdelke neznanega izvora. Ljudem jih pošiljajo celo po tem, ko ti naročilo izrecno zavrnejo. V zadnjih tednih so takšne primere zaznali v več slovenskih lekarnah, med drugim v Železnikih, Kranju in Ljubljani.

Kot so danes sporočili iz Lekarniške zbornice Slovenije, klicatelji izkoriščajo zaupanje ljudi v farmacevte in se predstavljajo kot zaposleni v konkretnih lekarnah. Ponujajo jim različne izdelke, tudi na podlagi domnevno zbranih točk in posebnih popustov, čeprav jih lekarne dejansko ne prodajajo.

V lekarni v Železnikih se je na primer bolnik obrnil na zaposlene, potem ko je prejel paket z odkupnino v višini približno 60 evrov, čeprav je telefonsko naročilo zavrnil. V paketu naj bi bile kapljice proti strjevanju krvi. Podoben primer so obravnavali tudi v Lekarni pri kranjskem orlu.

V obeh primerih so oškodovanci navedli isto telefonsko številko. Na sumljive klice so opozorili tudi v Lekarni Ljubljana, kjer so neznanci ponujali prehranska dopolnila za približno 60 evrov. Lekarna je zaradi suma zavajajočih poslovnih praks in neupravičene uporabe svojega imena 29. oktobra podala prijavo tržnemu inšpektoratu in policiji.

Gorenjske lekarne so zaradi podobnih primerov podale prijavo na Policijsko postajo Kranj. Predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Darja Potočnik Benčič opozarja, da je še posebej skrb vzbujajoče izkoriščanje zaupanja v lekarniške delavce za prodajo izdelkov neznanega izvora.

Njihova sestava, kakovost in vplivi na zdravje niso preverjeni, zato je lahko njihova uporaba nevarna, zlasti za ljudi, ki redno jemljejo zdravila ali imajo kronične bolezni. V zbornici poudarjajo, da praksa, po kateri bi zaposleni v lekarnah bolnike klicali na dom in jim ponujali prehranska dopolnila, v slovenskih lekarnah ne obstaja.

Prebivalcem svetujejo, naj ob takšnih klicih ne posredujejo osebnih ali bančnih podatkov in verodostojnost ponudbe preverijo neposredno v lekarni. Paketov, ki jih niso naročili, naj ne prevzemajo oziroma plačujejo. Če so jih že prejeli, naj shranijo embalažo in dokumentacijo ter dogodek prijavijo pristojnim organom. Izdelkov neznanega izvora naj ne uporabljajo.