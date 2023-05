Lekarne spet upravičene do povračil za vodo in zaščitno opremo

Sredi marca smo poročali, da lekarne niso več upravičene do povračil stroškov za vodo, ki jo porabijo pri pripravi peroralne antibiotične raztopine, prav tako tudi ne do povračil nakupa zaščitnih sredstev, ki jih potrebujejo pri pripravi magistralnih zdravil. Ministrstvo za zdravje je zdaj to popravilo.

Vlada je v januarja sprejeti Uredbi o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje, in obsegu sredstev za leto 2023, ki nadomešča Splošni dogovor, uvedla spremembe pri določanju cen storitev lekarn. Za letos tako lekarne pri obračunu cen magistralnih zdravil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja (OZZ) ne bi smele več obračunati porabljenega materiala in zaščitnih sredstev, pri pripravi peroralne antibiotične suspenzije pa ne bi mogle več obračunati vode. Lekarnarji so taki odločitvi ostro nasprotovali.

Brez upoštevanja stroke

Po mnenju predsednice Lekarniške zbornice Darje Potočnik Benčič je bila napaka ministrstva za zdravje, da se o tem nihče ni posvetoval s stroko. »Gre izključno za stroko. Ko pripravljamo antibiotični sirup, postane voda sestavni del zdravila. Zato ne moreš dela zdravila dati v breme zavarovanja, drugega dela pa ne. Stroški so minorni, a hkrati gre za strokovna načela. Ker so iz priprave magistralnega zdravila izvzeli vodo, se sprašujemo – malo karikiram, pa vendar – ali to v nadaljevanju pomeni, da vode ne bomo smeli računati pri pripravi krem in mazil za otroke in drugih zdravil.« Seveda pri pripravi takih zdravil ne gre za navadno vodo, ampak za sterilno, ki je tudi registrirana kot zdravilo in jo morajo lekarne kupiti ter z njo previdno ravnati. »Pripravljene antibiotične suspenzije imajo že tako kratek rok uporabe, in če bi jih pripravljali z vodo iz pipe, je vprašanje, kaj bi se dogajalo z zdravilno učinkovino,« je pojasnila Potočnik Benčičeva.

Poleg tega da jim uredba ni priznavala stroškov za vodo, je bilo sporno tudi, da po novem ne bi bili kriti niti stroški za zaščitno opremo, ki se mora uporabljati pri pripravi magistralnih zdravil (zdravila, ki jih na podlagi zdravniškega recepta v lekarni pripravi magister farmacije za določnega pacienta). Potočnik Benčičeva je povedala, da se dogaja, da je cena zaščitne opreme v določenem primeru višja od cene storitve, ki je priznana za pripravo zdravila. »Zaščitna oprema je namenjena pripravi kakovostnega zdravila in temu, da zaposleni delajo pod varnimi pogoji. S tem, da se stroški tako za opremo kot za vodo ne priznajo, se zato ne moremo strinjati.«

Uslišane pripombe

Njihovo nestrinjanje je bilo na torkovi seji vlade v torek uslišano. Vlada je namreč sprejela spremembe omenjene uredbe, po katerih so lekarnam spet priznani stroški za vodo in zaščitno opremo. Poleg tega je uredba prinesla še nekaj drugih novosti: z njo se zagotavlja financiranje presejalnih testiranj, ki zmanjšujejo možnost prezgodnjih porodov, preprečujejo okužbe ali smrt novorojenca ter ugotavljanje poznega zastoja plodove rasti. Ureja se tudi financiranje prepoznavanja poklicnih bolezni, o čemer smo v Delu že poročali.

V uredbi so opredeljene tudi najnujnejše širitve programov zdravstvenih storitev, in sicer zobozdravstvena oskrba varovancev s posebnimi potrebami, otroško in preventivno zobozdravstvo ter hospitalna obravnava otrok in mladostnikov z odvisnostjo od prepovedanih substanc. Prav tako se opredeljujejo nerealizirani programi Centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov oziroma Centrov za duševno zdravje odraslih glede na nerealizirane programe leta 2022.