Lekarniška zbornica: Ugovor vesti je pravica vseh zdravstvenih delavcev

V Lekarniški zbornici Slovenije spoštujejo odločitev ustavnega sodišča, da prepoved ugovora vesti farmacevtov ni protiustavna, a še vedno menijo, da je ugovor vesti pravica vseh zdravstvenih delavcev, so sporočili iz zbornice. Poudarili so, da ob tem pravice pacientov do dostopa do zdravil in zdravstvene obravnave ne smejo biti ogrožene.

Vsak zdravstveni delavec, torej tudi magister farmacije, mora pri svojem delu vedno postaviti potrebe pacienta na prvo mesto, so zapisali v sporočilu. Obenem pa opozarjajo, da so farmacevti trenutno edini zdravstveni delavci, ki jim je pravica do ugovora vesti izrecno odvzeta.

»Člen o prepovedi ugovora vesti v novelo zakona o lekarniški dejavnosti je bil vključen naknadno, po zaključeni javni obravnavi,« so poudarili. V zbornici so se tako odzvali s predlogom dopolnila za črtanje tega člena, saj menijo, da posebna ureditev ugovora vesti v lekarniški dejavnosti ni potrebna. Pravica do ugovora vesti je po njihovih navedbah že ustrezno urejena v 56. členu zakona o zdravstveni dejavnosti in bi morala enotno veljati za vse zdravstvene delavce.

Po mnenju zbornice razprava o vlogi farmacevta kot zgolj izvajalca odločitev ne odraža v celoti strokovne in etične odgovornosti, ki jo ima farmacevt pri izvajanju lekarniške dejavnosti. Sporna določba, uvedena z novelo zakona leta 2024, farmacevtskim strokovnim delavcem prepoveduje, da bi zaradi osebnih, verskih ali etičnih prepričanj zavrnili izdajo zdravil ali drugih izdelkov za podporo zdravljenju. Pri tem sindikat farmacevtov Sifarm meni, da gre za absolutno izključitev pravice do ugovora vesti, kar naj bi bilo v nasprotju z ustavo. Ustavno sodišče je zahtevo sindikata zavrnilo.