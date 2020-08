FOTO:Lekcije, ki se jih lahko učimo od športnikov

Pandemija koronavirusa je naplavila številne eksistenčne in duševne stiske, s katerimi se spoprijemajo običajni ljudje. Ker smo različni, univerzalne formule za premagovanje stresa nima nihče. Športni psiholog dr. Matej Tušak meni, da se lahko od mentalno močnih najboljših športnikov na svetu precej naučimo.Osebnostno najbolj čvrsti športniki se niso takšni rodili, ampak so se učinkovitih odzivov na stres naučili. Za začetek pa psiholog vsem, ki so zaradi negotovosti v stiski, svetuje vsaj začasen odklop od interneta.Vtis, da je koronavirus ves svet in vse med nami prizadel enako, je zmoten. Ukrepi, ki jih vlade sprejemajo ...