Lenarčič: To je zame izjemna čast

»Predsedniku vladese zahvaljujem za izkazano zaupanje. Biti predlagan za komisarskega kandidata iz Slovenije je zame izjemna čast in odgovornost hkrati,« se je na današnje imenovanje za kandidata za evropskega komisarja iz Slovenije odzval Janez Lenarčič , ki vodi stalno predstavništvo pri EU, pred tem je v kabinetu tedanjega premieraopravljal delo državnega sekretarja, zadolženega za zunanje in evropske zadeve.»Izpostaviti velja, da ko bo Vlada Republike Slovenije odločila o tem in se bo o njenem predlogu seznanil pristojni odbor Državnega zbora RS, bo to šele začetek procesa imenovanja evropskega komisarja.Če mi bo tovrstno zaupanje izkazala tudi slovenska vlada, se zavedam, da si bom moral najprej pridobiti zaupanje predsednice evropske komisije, nato pa še pristojnega odbora v evropskem parlamentu. Tega se bom lotil s polno predanostjo in odgovornostjo do Slovenije, institucij EU, predvsem pa slovenskih in vseh drugih evropskih državljank in državljanov,« je še izjavil v prvem odzivu na imenovanje.Lenarčiču je na twiterju čestitala, namestnica generalnega direktorja v generalnem direktoratu za mednarodno sodelovanje in razvoj pri evropski komisiji, za katero se je v zadnjih dneh namigovalo za možno komisarsko kandidatko.